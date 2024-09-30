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Байден распорядился выделить деньги на военную помощь Тайваню - РИА Новости, 30.09.2024
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07:37 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/bajden-1975415123.html
Байден распорядился выделить деньги на военную помощь Тайваню
Байден распорядился выделить деньги на военную помощь Тайваню - РИА Новости, 30.09.2024
Байден распорядился выделить деньги на военную помощь Тайваню
Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, следует из заявления американского лидера, распространенного... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:37
2024-09-30T07:37
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, следует из заявления американского лидера, распространенного Белым домом. "Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки... я настоящим документом делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20240930/tayvan-1975412574.html
https://ria.ru/20240604/bayden-1950431643.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, джо байден
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Джо Байден
Байден распорядился выделить деньги на военную помощь Тайваню

Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, следует из заявления американского лидера, распространенного Белым домом.
"Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки... я настоящим документом делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении.
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Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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