Байден распорядился выделить деньги на военную помощь Тайваню
Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, следует из заявления американского лидера, распространенного Белым домом.
"Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки... я настоящим документом делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).