https://ria.ru/20240930/bajden-1975415123.html

Байден распорядился выделить деньги на военную помощь Тайваню

Байден распорядился выделить деньги на военную помощь Тайваню - РИА Новости, 30.09.2024

Байден распорядился выделить деньги на военную помощь Тайваню

Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, следует из заявления американского лидера, распространенного... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:37

2024-09-30T07:37

2024-09-30T07:37

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

джо байден

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, следует из заявления американского лидера, распространенного Белым домом. "Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки... я настоящим документом делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20240930/tayvan-1975412574.html

https://ria.ru/20240604/bayden-1950431643.html

тайвань

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, джо байден