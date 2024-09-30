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Пушилин отметил серьезные улучшения в Авдеевке - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 30.09.2024 (обновлено: 16:30 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/avdeevka-1975564723.html
Пушилин отметил серьезные улучшения в Авдеевке
Пушилин отметил серьезные улучшения в Авдеевке - РИА Новости, 30.09.2024
Пушилин отметил серьезные улучшения в Авдеевке
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" отметил серьезные улучшения в Авдеевке, а также заявил, что среди жителей есть запрос на трудоустройство. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:30
2024-09-30T16:30
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" отметил серьезные улучшения в Авдеевке, а также заявил, что среди жителей есть запрос на трудоустройство. "Если говорим об Авдеевке, в которой я вчера в очередной раз побывал… Нам там помогает и Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ, спасибо им большое… Мы действительно видим (в городе) серьезные улучшения. И большую благодарность от жителей я тоже вчера услышал", - сказал Пушилин. Он также добавил, что по мере освобождения населенных пунктов увеличивается поток эвакуированных жителей. По его словам, сейчас в ДНР важно создать необходимые условия для оказания помощи этим людям. "При этом есть трудоспособное население, которое уже можно трудоустраивать. И есть такой запрос от них. Конечно же, эту работу нужно выстроить. А работы действительно много, как в самой Авдеевке, так и по ряду других направлений, где мы видим и ощущаем сейчас в том числе кадровый голод", - подчеркнул Пушилин. Авдеевка – северный пригород Донецка. С его территории украинские войска регулярно обстреливали мирные районы Донецка. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240821/avdeevka-1967670181.html
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авдеевка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Общество
Пушилин отметил серьезные улучшения в Авдеевке

Глава ДНР Пушилин отметил серьезные улучшения в Авдеевке

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" отметил серьезные улучшения в Авдеевке, а также заявил, что среди жителей есть запрос на трудоустройство.
«
"Если говорим об Авдеевке, в которой я вчера в очередной раз побывал… Нам там помогает и Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ, спасибо им большое… Мы действительно видим (в городе) серьезные улучшения. И большую благодарность от жителей я тоже вчера услышал", - сказал Пушилин.
Он также добавил, что по мере освобождения населенных пунктов увеличивается поток эвакуированных жителей. По его словам, сейчас в ДНР важно создать необходимые условия для оказания помощи этим людям. "При этом есть трудоспособное население, которое уже можно трудоустраивать. И есть такой запрос от них. Конечно же, эту работу нужно выстроить. А работы действительно много, как в самой Авдеевке, так и по ряду других направлений, где мы видим и ощущаем сейчас в том числе кадровый голод", - подчеркнул Пушилин.
Авдеевка – северный пригород Донецка. С его территории украинские войска регулярно обстреливали мирные районы Донецка. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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