Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали поселок в Белгородском районе беспилотником - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 30.09.2024 (обновлено: 07:31 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/ataka-1975409213.html
ВСУ атаковали поселок в Белгородском районе беспилотником
ВСУ атаковали поселок в Белгородском районе беспилотником - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ атаковали поселок в Белгородском районе беспилотником
Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам беспилотников ВСУ, погиб боец самообороны, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:54
2024-09-30T07:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
октябрьский
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934721227_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_7cf85f2f0a3fd2a4683b19d7788123e7.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам беспилотников ВСУ, погиб боец самообороны, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам БПЛА со стороны ВСУ. При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приемном отделении Октябрьской районной больницы. От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Ранен мирный житель. Мужчине с ожогами предплечья и голеней бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался", — говорится в сообщении Гладкова.Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, администрация начнет подомовой обход в светлое время суток.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240930/bezopasnost-1975400387.html
октябрьский
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934721227_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_82af26f5ed2fb1d27b1dc427c274fa8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, происшествия, октябрьский, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Октябрьский, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали поселок в Белгородском районе беспилотником

Поселок в Белгородском районе подвергся атакам БПЛА ВСУ, погиб человек

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам беспилотников ВСУ, погиб боец самообороны, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам БПЛА со стороны ВСУ. При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приемном отделении Октябрьской районной больницы. От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Ранен мирный житель. Мужчине с ожогами предплечья и голеней бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался", — говорится в сообщении Гладкова.
Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, администрация начнет подомовой обход в светлое время суток.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей
02:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияОктябрьскийБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала