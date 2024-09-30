https://ria.ru/20240930/ataka-1975409213.html
ВСУ атаковали поселок в Белгородском районе беспилотником
ВСУ атаковали поселок в Белгородском районе беспилотником - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ атаковали поселок в Белгородском районе беспилотником
Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам беспилотников ВСУ, погиб боец самообороны, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:54
2024-09-30T05:54
2024-09-30T07:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
октябрьский
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам беспилотников ВСУ, погиб боец самообороны, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам БПЛА со стороны ВСУ. При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приемном отделении Октябрьской районной больницы. От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Ранен мирный житель. Мужчине с ожогами предплечья и голеней бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался", — говорится в сообщении Гладкова.Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, администрация начнет подомовой обход в светлое время суток.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240930/bezopasnost-1975400387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, октябрьский, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Октябрьский, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали поселок в Белгородском районе беспилотником
Поселок в Белгородском районе подвергся атакам БПЛА ВСУ, погиб человек