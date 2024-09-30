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Житель Астрахани получил 2,5 года колонии за взрыв газа в многоэтажке - РИА Новости, 30.09.2024
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16:24 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/astrahanets-1975562414.html
Житель Астрахани получил 2,5 года колонии за взрыв газа в многоэтажке
Житель Астрахани получил 2,5 года колонии за взрыв газа в многоэтажке - РИА Новости, 30.09.2024
Житель Астрахани получил 2,5 года колонии за взрыв газа в многоэтажке
Советский районный суд Астрахани приговорил к 2,5 годам колонии-поселения собственника квартиры в многоэтажном доме, где летом прошлого года взорвался газ и... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:24
2024-09-30T16:24
происшествия
жилье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к 2,5 годам колонии-поселения собственника квартиры в многоэтажном доме, где летом прошлого года взорвался газ и погибли люди, сообщает прокуратура Астраханской области. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда", - говорится в сообщении. Как сообщал региональный СУСК России, собственник квартиры пользовался газовым оборудованием, не заключив договор о его техническом обслуживании, и 8 августа 2023 года утечка бытового газа привела к взрыву и последующему пожару. При пожаре погибли двое жильцов дома. Фигурант признан виновным по статьям о причинении смерти по неосторожности двум лицам и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере. Как сообщал губернатор региона, в доме №38 по улице Адмирала Нахимова также пострадали два человека, которые были госпитализированы. Еще 13 человек получили медицинскую помощь на месте. В доме было уничтожено и повреждено имущество жильцов на сумму более 7,5 миллиона рублей.
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происшествия, жилье, астрахань, астраханская область, россия
Происшествия, Жилье, Астрахань, Астраханская область, Россия
Житель Астрахани получил 2,5 года колонии за взрыв газа в многоэтажке

Житель Астрахани получил 2,5 года колонии-поселения за взрыв газа в многоэтажке

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к 2,5 годам колонии-поселения собственника квартиры в многоэтажном доме, где летом прошлого года взорвался газ и погибли люди, сообщает прокуратура Астраханской области.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда", - говорится в сообщении.
Как сообщал региональный СУСК России, собственник квартиры пользовался газовым оборудованием, не заключив договор о его техническом обслуживании, и 8 августа 2023 года утечка бытового газа привела к взрыву и последующему пожару. При пожаре погибли двое жильцов дома.
Фигурант признан виновным по статьям о причинении смерти по неосторожности двум лицам и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере.
Как сообщал губернатор региона, в доме №38 по улице Адмирала Нахимова также пострадали два человека, которые были госпитализированы. Еще 13 человек получили медицинскую помощь на месте. В доме было уничтожено и повреждено имущество жильцов на сумму более 7,5 миллиона рублей.
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