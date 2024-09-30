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Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Шилкина - РИА Новости, 30.09.2024
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13:14 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/arest-1975502555.html
Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Шилкина
Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Шилкина - РИА Новости, 30.09.2024
Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Шилкина
Бывший депутат Госдумы от партии "Новые люди" Григорий Шилкин обжаловал арест по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:14
2024-09-30T13:14
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы от партии "Новые люди" Григорий Шилкин обжаловал арест по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказали в суде. Ранее суд отправил его в СИЗО до 24 ноября. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
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Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ
Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Шилкина

Экс-депутат Госдумы Шилкин обжаловал арест по делу о растрате

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин перед заседанием в Басманном суде в Москве
Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин перед заседанием в Басманном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин перед заседанием в Басманном суде в Москве
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы от партии "Новые люди" Григорий Шилкин обжаловал арест по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказали в суде.
Ранее суд отправил его в СИЗО до 24 ноября.
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
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