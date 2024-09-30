https://ria.ru/20240930/arest-1975502555.html

Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Шилкина

Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Шилкина - РИА Новости, 30.09.2024

Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Шилкина

Бывший депутат Госдумы от партии "Новые люди" Григорий Шилкин обжаловал арест по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:14

2024-09-30T13:14

2024-09-30T13:14

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы от партии "Новые люди" Григорий Шилкин обжаловал арест по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказали в суде. Ранее суд отправил его в СИЗО до 24 ноября. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".

https://ria.ru/20240925/arest-1974581518.html

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