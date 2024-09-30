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На финансирование АПК предложили выделить из бюджета 266,8 миллиарда рублей

На финансирование АПК предложили выделить из бюджета 266,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024

На финансирование АПК предложили выделить из бюджета 266,8 миллиарда рублей

Расходы бюджета РФ на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2025 году... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:32

2024-09-30T17:32

2024-09-30T20:57

экономика

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Расходы бюджета РФ на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2025 году запланированы на уровне 266,889 миллиарда рублей, в 2026 году - 273,8 миллиарда рублей, в 2027-м - 276,967 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2025-2027 годы. Финансирование госпрограммы из бюджета в 2025 и 2026 году год назад было запланировано на уровне 265,766 миллиарда рублей и 251,277 миллиарда; таким образом, заложенное в проекте нового бюджета финансирование на 0,4% и 9% соответственно выше значений, заложенных в бюджете на 2024-2026 годы. В рамках госпрограммы в 2025 году на федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" планируется направить ассигнования в размере 14,734 миллиарда рублей, на нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 8,898 миллиарда, а на "Беспилотные авиационные системы" — 4,5 миллиона рублей. Развитие отраслей и техническая модернизация АПК в рамках одноименного федерального проекта может потребовать 94,319 миллиарда рублей в 2025 году, стимулирование инвестиционной деятельности в АПК — 101,129 миллиарда рублей, а создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного АПК - 582,3 миллиона рублей. Одновременно на федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия" планируется направить 3,226 миллиарда рублей, на "Развитие сельского туризма" - 700 миллионов рублей, а на "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" - 3,7 миллиарда рублей. В свою очередь на госпрограмму по развитию рыбохозяйственного комплекса в 2025 году может быть направлено 21,783 миллиарда рублей, в 2026 году - 20,413 миллиарда рублей и в 2027 году - 18,229 миллиарда рублей. А государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий может потребовать бюджетные ассигнования в размере 108,785 миллиарда рублей, в 2026 году - 95,815 миллиарда рублей и в 2027 году - 89,049 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240805/selkhozeksport-1964060083.html

https://ria.ru/20240426/investitsii-1942385708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия