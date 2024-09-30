https://ria.ru/20240930/amerika-1975588095.html

WSJ узнала о кампании республиканцев с целью отобрать сенат у демократов

WSJ узнала о кампании республиканцев с целью отобрать сенат у демократов - РИА Новости, 30.09.2024

WSJ узнала о кампании республиканцев с целью отобрать сенат у демократов

Фонд, близкий к лидеру меньшинства в сенате, республиканцу Митчу Макконнеллу, направит 67,5 миллиона долларов на предвыборную кампанию партии в колеблющихся... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:04

2024-09-30T18:04

2024-09-30T21:04

в мире

пенсильвания

мичиган

висконсин

митч макконнелл

боб кейси

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Фонд, близкий к лидеру меньшинства в сенате, республиканцу Митчу Макконнеллу, направит 67,5 миллиона долларов на предвыборную кампанию партии в колеблющихся штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин с целью отбить контроль над Сенатом у демократов, пишет газета Wall Street Journal. "(Фонд –ред.) выделит 28 миллионов долларов на внешние расходы в рамках усилий республиканцев по смещению сенатора Боба Кейси в Пенсильвании, 17 миллионов долларов в Висконсине на борьбу с сенатором Тэмми Болдуин и 22,5 миллиона долларов в Мичигане, где партии борются за свободное место, которое в настоящее время занимают демократы", - сообщает газета. В настоящее время республиканские кандидаты в перечисленных штатах по размеру собранных средств уступают своим конкурентам от демократов. "С самого начала экзистенциальным вызовом для республиканцев было достижение большинства в 51 место на случай, если все остальное пойдет не так для нас", - заявил изданию глава фонда Стивен Лоу. Отмечается, что республиканцы ранее потратили почти 48 миллионов долларов в Монтане и 82,5 миллионов долларов в Огайо, где у демократов весьма уязвимые шансы на переизбрание. В настоящее время демократы контролируют высшую палату конгресса, однако как минимум одно место от штата Западной Виргинии скорее всего отойдет Республиканской партии после того, как сенатор Джо Манчин решил выйти из Демократической партии и не избираться вновь. У республиканцев сейчас 49 мест, для большинства им нужно 51 место либо 50 мест в случае, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выиграет выборы и таким образом вице-президент будет обладать решающим голосом в сенате. Выборы в США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html

https://ria.ru/20240809/ssha-1964947050.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пенсильвания, мичиган, висконсин, митч макконнелл, боб кейси, дональд трамп, выборы президента сша — 2024