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"Куда бежать и что делать". В Киеве набросились на Зеленского
"Куда бежать и что делать". В Киеве набросились на Зеленского - РИА Новости, 29.09.2024
"Куда бежать и что делать". В Киеве набросились на Зеленского
Владимир Зеленский не может самостоятельно проводить политику по всем направлениям, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T20:03
2024-09-29T20:03
2024-09-29T23:30
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не может самостоятельно проводить политику по всем направлениям, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Мы с вами имеем очень тяжелую сейчас ситуацию. Зеленский фактически обложен красными флажками, он мечется, бедненький, — не знает, что ему уже делать. Он такое натворил, что уже вообще непонятно, куда бежать и что делать. Практически Зеленский сегодня уже не может двигаться свободно во всех направлениях", — отметил он.Эксперт назвал действия главы киевского режима, включая текущий визит в США, абсурдом. По мнению экс-советника, в таких условиях государство не может функционировать."Это значит будет развал, конец государства", — резюмировал Соскин.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975360650.html
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в мире, украина, киев, сша, олег соскин, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Куда бежать и что делать". В Киеве набросились на Зеленского
Соскин: Зеленский не может даже свободно двигаться во всех направлениях