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"Куда бежать и что делать". В Киеве набросились на Зеленского - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 29.09.2024 (обновлено: 23:30 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/zelenskiy-1975376947.html
"Куда бежать и что делать". В Киеве набросились на Зеленского
"Куда бежать и что делать". В Киеве набросились на Зеленского - РИА Новости, 29.09.2024
"Куда бежать и что делать". В Киеве набросились на Зеленского
Владимир Зеленский не может самостоятельно проводить политику по всем направлениям, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T20:03
2024-09-29T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
олег соскин
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не может самостоятельно проводить политику по всем направлениям, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Мы с вами имеем очень тяжелую сейчас ситуацию. Зеленский фактически обложен красными флажками, он мечется, бедненький, — не знает, что ему уже делать. Он такое натворил, что уже вообще непонятно, куда бежать и что делать. Практически Зеленский сегодня уже не может двигаться свободно во всех направлениях", — отметил он.Эксперт назвал действия главы киевского режима, включая текущий визит в США, абсурдом. По мнению экс-советника, в таких условиях государство не может функционировать."Это значит будет развал, конец государства", — резюмировал Соскин.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975360650.html
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в мире, украина, киев, сша, олег соскин, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Куда бежать и что делать". В Киеве набросились на Зеленского

Соскин: Зеленский не может даже свободно двигаться во всех направлениях

© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не может самостоятельно проводить политику по всем направлениям, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Мы с вами имеем очень тяжелую сейчас ситуацию. Зеленский фактически обложен красными флажками, он мечется, бедненький, — не знает, что ему уже делать. Он такое натворил, что уже вообще непонятно, куда бежать и что делать. Практически Зеленский сегодня уже не может двигаться свободно во всех направлениях", — отметил он.
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Эксперт назвал действия главы киевского режима, включая текущий визит в США, абсурдом. По мнению экс-советника, в таких условиях государство не может функционировать.
"Это значит будет развал, конец государства", — резюмировал Соскин.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАОлег СоскинВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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