https://ria.ru/20240929/zelenskiy-1975347332.html

Стало известно, с чем столкнулся Зеленский после визита в США

Стало известно, с чем столкнулся Зеленский после визита в США - РИА Новости, 29.09.2024

Стало известно, с чем столкнулся Зеленский после визита в США

Владимира Зеленского ждут серьезные проблемы после отказа западных стран подержать его "план победы" во время его визита в США, пишет "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:59

2024-09-29T14:59

2024-09-29T20:13

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут серьезные проблемы после отказа западных стран подержать его "план победы" во время его визита в США, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах."Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по "плану победы". Слишком много и категорично он на это ставил. И теперь, когда нет ни разрешения, ни одобрения "плана победы", это выглядит как серьезное поражение президента", — сообщил он.Отмечается, что СМИ уже активно обсуждают разочарование западных лидеров в политике главы киевского режима. Если, к тому же, военная ситуация для ВСУ еще сильнее ухудшится, то внутриполитические проблемы для украинской власти могут начать расти как снежный ком, предупреждает источник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240929/zapad-1975344375.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, владимир зеленский, верховная рада украины