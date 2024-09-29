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Стало известно, с чем столкнулся Зеленский после визита в США - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 29.09.2024 (обновлено: 20:13 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/zelenskiy-1975347332.html
Стало известно, с чем столкнулся Зеленский после визита в США
Стало известно, с чем столкнулся Зеленский после визита в США - РИА Новости, 29.09.2024
Стало известно, с чем столкнулся Зеленский после визита в США
Владимира Зеленского ждут серьезные проблемы после отказа западных стран подержать его "план победы" во время его визита в США, пишет "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:59
2024-09-29T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут серьезные проблемы после отказа западных стран подержать его "план победы" во время его визита в США, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах."Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по "плану победы". Слишком много и категорично он на это ставил. И теперь, когда нет ни разрешения, ни одобрения "плана победы", это выглядит как серьезное поражение президента", — сообщил он.Отмечается, что СМИ уже активно обсуждают разочарование западных лидеров в политике главы киевского режима. Если, к тому же, военная ситуация для ВСУ еще сильнее ухудшится, то внутриполитические проблемы для украинской власти могут начать расти как снежный ком, предупреждает источник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240929/zapad-1975344375.html
https://ria.ru/20240929/dnr-1975331981.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Стало известно, с чем столкнулся Зеленский после визита в США

"Страна.ua":отказ Запада от плана победы выглядит как поражение Зеленского

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут серьезные проблемы после отказа западных стран подержать его "план победы" во время его визита в США, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах.
"Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по "плану победы". Слишком много и категорично он на это ставил. И теперь, когда нет ни разрешения, ни одобрения "плана победы", это выглядит как серьезное поражение президента", — сообщил он.
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Отмечается, что СМИ уже активно обсуждают разочарование западных лидеров в политике главы киевского режима. Если, к тому же, военная ситуация для ВСУ еще сильнее ухудшится, то внутриполитические проблемы для украинской власти могут начать расти как снежный ком, предупреждает источник.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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