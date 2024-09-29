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"Сквозь ад": на Западе рассказали, что происходит в Угледаре - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/zapad-1975344375.html
"Сквозь ад": на Западе рассказали, что происходит в Угледаре
"Сквозь ад": на Западе рассказали, что происходит в Угледаре - РИА Новости, 29.09.2024
"Сквозь ад": на Западе рассказали, что происходит в Угледаре
Окруженные в Угледаре солдаты 72-й бригады ВСУ подвергаются сильному давлению со стороны российских военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:29
2024-09-29T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
угледар
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Окруженные в Угледаре солдаты 72-й бригады ВСУ подвергаются сильному давлению со стороны российских военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Солдаты 72-й бригады на протяжении последних двух дней проходят через ад", — сказал он.Как отметил аналитик, российские войска наносят многочисленные артиллерийские и ракетные удары по ВСУ.По мнению Меркуриса, действия России можно уже назвать зачисткой города, которая займет еще некоторое время перед его полным освобождением.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
https://ria.ru/20240929/kiev-1975315012.html
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россия
угледар
украина
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безопасность, россия, днр, угледар, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Угледар, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
"Сквозь ад": на Западе рассказали, что происходит в Угледаре

Меркурис: солдаты 72-й бригады ВСУ в Угледаре проходят через ад

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Окруженные в Угледаре солдаты 72-й бригады ВСУ подвергаются сильному давлению со стороны российских военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Солдаты 72-й бригады на протяжении последних двух дней проходят через ад", — сказал он.
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер с целью уничтожения ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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Как отметил аналитик, российские войска наносят многочисленные артиллерийские и ракетные удары по ВСУ.
По мнению Меркуриса, действия России можно уже назвать зачисткой города, которая займет еще некоторое время перед его полным освобождением.
В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРУгледарУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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