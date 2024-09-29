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"Сквозь ад": на Западе рассказали, что происходит в Угледаре
"Сквозь ад": на Западе рассказали, что происходит в Угледаре - РИА Новости, 29.09.2024
"Сквозь ад": на Западе рассказали, что происходит в Угледаре
Окруженные в Угледаре солдаты 72-й бригады ВСУ подвергаются сильному давлению со стороны российских военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:29
2024-09-29T14:29
2024-09-29T14:29
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Окруженные в Угледаре солдаты 72-й бригады ВСУ подвергаются сильному давлению со стороны российских военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Солдаты 72-й бригады на протяжении последних двух дней проходят через ад", — сказал он.Как отметил аналитик, российские войска наносят многочисленные артиллерийские и ракетные удары по ВСУ.По мнению Меркуриса, действия России можно уже назвать зачисткой города, которая займет еще некоторое время перед его полным освобождением.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
https://ria.ru/20240929/kiev-1975315012.html
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"Сквозь ад": на Западе рассказали, что происходит в Угледаре
Меркурис: солдаты 72-й бригады ВСУ в Угледаре проходят через ад