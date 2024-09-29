https://ria.ru/20240929/zapad-1975314564.html

Постпред Крыма раскрыл преступный замысел Запада против России

Постпред Крыма раскрыл преступный замысел Запада против России - РИА Новости, 29.09.2024

Постпред Крыма раскрыл преступный замысел Запада против России

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что преступный замысел коллективного... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T08:40

2024-09-29T08:40

2024-09-29T08:40

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что преступный замысел коллективного Запада в отношении России заключался в использовании украинской армии как наемников для подрыва безопасности российского государства. "Коллективный Запад через продажные украинские элиты реализовал на территории Украины свой преступный замысел, превратив украинскую армию в государственных наемников для участия в конфликте с Россией, что может стать опасным прецедентом для современного мира", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, заказчик - группа западных стран - публично ставит перед наемниками в лице украинской армии задачу стратегического поражения России. "Замысел преступления вышел на стадию реализации, когда в Киеве был осуществлен в 2014 году государственный переворот и приведен к власти антироссийский режим, который был взращен и нанят для совершения "заказного убийства" страны-соперницы Запада", - сказал Мурадов. Постпред подчеркнул, что западный блок страшит ядерный потенциал России, поэтому для реализации преступного замысла выбор пал на крупное соседнее с ней неядерное государство, правящий режим которого и армию требовалось нанять в качестве исполнителя. "В этих целях его было необходимо щедро профинансировать, оснастить мощными вооружениями, разведданными и целями для поражения, обучить, поставить во главе собственных командиров и осуществлять общее руководство", - подчеркнул Мурадов. По его словам, подобный способ втягивания в военный конфликт ядерного государства руками неядерного в интересах западного военного блока, применяется в мировой практике впервые и должен быть запрещен. "Ясно, что целью этой комбинации является устранение главного военного конкурента и крупнейшего обладателя природных ресурсов без прямого вовлечения в военное столкновение с ним", - сказал Мурадов.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

https://ria.ru/20240924/skandinaviya-1974313443.html

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, георгий мурадов, в мире, украина, вооруженные силы украины