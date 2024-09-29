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Алаудинов рассказал, как ВСУ вредят мирным жителям в Курской области - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 29.09.2024 (обновлено: 14:37 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/vsu-1975343795.html
Алаудинов рассказал, как ВСУ вредят мирным жителям в Курской области
Алаудинов рассказал, как ВСУ вредят мирным жителям в Курской области - РИА Новости, 29.09.2024
Алаудинов рассказал, как ВСУ вредят мирным жителям в Курской области
ВСУ выжигают поля в Курской области, пытаясь навредить мирному населению, но ситуация для них не меняется, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:24
2024-09-29T14:37
специальная военная операция на украине
курская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСКАЯ ОБЛ, 29 сен – РИА Новости. ВСУ выжигают поля в Курской области, пытаясь навредить мирному населению, но ситуация для них не меняется, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Максимально пытаются навредить и населению, и в принципе за счёт того, что они выжигают поля, они пытаются, если там есть наши подразделения, им навредить... Пытаются выжечь всё, что можно и нельзя, наверное. Но в то же время от этого ничего у них не меняется. Сама ситуация с нашими подразделениями, которые стойко стоят, уничтожая противника, она не даёт им покоя", - рассказал Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,1 тысячи военных, 132 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240929/naemniki-1975323786.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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"Выжигают поля". Как ВСУ пытаются навредить населению Курской области
ВСУ выжигают поля в Курской области, пытаясь навредить мирному населению, рассказал РИА Новости Алаудинов.
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курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Алаудинов рассказал, как ВСУ вредят мирным жителям в Курской области

Алаудинов: ВСУ выжигают поля в Курской области, пытаясь навредить населению

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КУРСКАЯ ОБЛ, 29 сен – РИА Новости. ВСУ выжигают поля в Курской области, пытаясь навредить мирному населению, но ситуация для них не меняется, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Максимально пытаются навредить и населению, и в принципе за счёт того, что они выжигают поля, они пытаются, если там есть наши подразделения, им навредить... Пытаются выжечь всё, что можно и нельзя, наверное. Но в то же время от этого ничего у них не меняется. Сама ситуация с нашими подразделениями, которые стойко стоят, уничтожая противника, она не даёт им покоя", - рассказал Алаудинов.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,1 тысячи военных, 132 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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