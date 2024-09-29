https://ria.ru/20240929/vsu-1975314780.html
"Мы как мясо". Пленный солдат ВСУ дал совет украинцам
"Мы как мясо". Пленный солдат ВСУ дал совет украинцам - РИА Новости, 29.09.2024
"Мы как мясо". Пленный солдат ВСУ дал совет украинцам
Попавший в плен украинский военнослужащий Максим Шевченко рассказал, что обстановка на поле боя очень тяжёлая, поэтому он посоветовал всем уклоняться от службы... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:50
2024-09-29T08:50
2024-09-29T13:15
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Попавший в плен украинский военнослужащий Максим Шевченко рассказал, что обстановка на поле боя очень тяжёлая, поэтому он посоветовал всем уклоняться от службы любыми способами, видео с его заявлением показало Минобороны РФ. "Здесь полноценная война, жёсткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность", - заявил Максим. Он также рассказал об отношении командования ВСУ к военнослужащим. "Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда", - добавил пленный о своих ощущениях, когда попал на передовую. Кроме прочего, он поделился своими размышлениями о финансировании военной кампании Украины. "Правительству пускай будут трупы, лишь была бы победа, но победы там и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть. Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело непонятное для простых солдат", - считает пленный.
https://ria.ru/20240810/soldat-1965338679.html
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Украинский военнослужащий об отношении командования ВСУ и желании сбежать из армии
Попавший в плен украинский военнослужащий Максим Шевченко рассказал, что обстановка на поле боя очень тяжёлая, поэтому он посоветовал всем уклоняться от службы любыми способами, видео с ним показало Минобороны РФ.
2024-09-29T08:50
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, максим шевченко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Максим Шевченко, Вооруженные силы Украины, В мире
"Мы как мясо". Пленный солдат ВСУ дал совет украинцам
Пленный военный Шевченко советует украинцам уклоняться от службы любым способом
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Попавший в плен украинский военнослужащий Максим Шевченко рассказал, что обстановка на поле боя очень тяжёлая, поэтому он посоветовал всем уклоняться от службы любыми способами, видео с его заявлением показало Минобороны РФ.
"Здесь полноценная война, жёсткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность", - заявил Максим.
Он также рассказал об отношении командования ВСУ к военнослужащим.
"Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда", - добавил пленный о своих ощущениях, когда попал на передовую.
Кроме прочего, он поделился своими размышлениями о финансировании военной кампании Украины.
"Правительству пускай будут трупы, лишь была бы победа, но победы там и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть. Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело непонятное для простых солдат", - считает пленный.