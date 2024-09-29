https://ria.ru/20240929/vsu-1975314780.html

"Мы как мясо". Пленный солдат ВСУ дал совет украинцам

"Мы как мясо". Пленный солдат ВСУ дал совет украинцам - РИА Новости, 29.09.2024

"Мы как мясо". Пленный солдат ВСУ дал совет украинцам

Попавший в плен украинский военнослужащий Максим Шевченко рассказал, что обстановка на поле боя очень тяжёлая, поэтому он посоветовал всем уклоняться от службы... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T08:50

2024-09-29T08:50

2024-09-29T13:15

специальная военная операция на украине

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максим шевченко

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Попавший в плен украинский военнослужащий Максим Шевченко рассказал, что обстановка на поле боя очень тяжёлая, поэтому он посоветовал всем уклоняться от службы любыми способами, видео с его заявлением показало Минобороны РФ. "Здесь полноценная война, жёсткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность", - заявил Максим. Он также рассказал об отношении командования ВСУ к военнослужащим. "Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда", - добавил пленный о своих ощущениях, когда попал на передовую. Кроме прочего, он поделился своими размышлениями о финансировании военной кампании Украины. "Правительству пускай будут трупы, лишь была бы победа, но победы там и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть. Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело непонятное для простых солдат", - считает пленный.

https://ria.ru/20240810/soldat-1965338679.html

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Украинский военнослужащий об отношении командования ВСУ и желании сбежать из армии Попавший в плен украинский военнослужащий Максим Шевченко рассказал, что обстановка на поле боя очень тяжёлая, поэтому он посоветовал всем уклоняться от службы любыми способами, видео с ним показало Минобороны РФ. 2024-09-29T08:50 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, максим шевченко, вооруженные силы украины, в мире