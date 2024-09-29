https://ria.ru/20240929/vsu-1975309125.html

Очевидец рассказал, как ВСУ насильно вывозили жителей Новогродовки

Очевидец рассказал, как ВСУ насильно вывозили жителей Новогродовки - РИА Новости, 29.09.2024

Очевидец рассказал, как ВСУ насильно вывозили жителей Новогродовки

Украинские военные насильно вывозили на подконтрольную Киеву территорию жителей Новогродовки перед тем, как российская армия освободила город, рассказал РИА... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T06:18

2024-09-29T06:18

2024-09-29T12:27

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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Украинские военные насильно вывозили на подконтрольную Киеву территорию жителей Новогродовки перед тем, как российская армия освободила город, рассказал РИА Новости один из эвакуированных российскими бойцами. По словам мужчины, представившегося Игорем, жители, поддерживающие киевский режим, покинули город задолго до начала активных боевых действий. Там оставались в основном те, кто не хотел выезжать на украинскую сторону и всячески скрывался от эвакуации, добавил он. "Местные власти ездили, искали по подвалам людей, которые не хотят эвакуироваться на сторону Украины, предпочитая остаться в родном городе <...> Дети в возрасте 12-15 лет уже сами осознавали складывавшуюся ситуацию и отказывались покидать город", — рассказал Игорь. По его словам, доходило до того, что украинские власти разлучали семьи — забирали сперва детей, после чего мать вынуждали ехать за ребенком, а муж при этом оставался в городе. Игоря и его семью пыталась насильно вывезти Служба безопасности Украины. "К нам, я помню, подходили сотрудники СБУ — вы не хотите эвакуироваться, я говорю: "Нет, спасибо". Не скажешь: "Нет, все, мы остаемся. Мы еще посидим, пока спокойно, пока тихо", — объяснил собеседник агентства, как избежал насильственного вывоза на территорию, подконтрольную ВСУ.Об освобождении Новогродовки Минобороны сообщило 8 сентября. Город находится в Покровском районе ДНР, на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получила возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.

https://ria.ru/20240929/bouz-1975307742.html

https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html

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в мире, киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, вооруженные силы рф