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Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 29.09.2024 (обновлено: 09:31 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/vsu-1975306226.html
Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 29.09.2024
Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье
Российская авиация нанесла ракетные удары по позициям украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T05:03
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специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская авиация нанесла ракетные удары по позициям украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.Для атаки применялись авиационные ракеты, которые выпустили по разведанным целям противника.После задания экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Разведка доложила об успешном уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ.По данным Минобороны, за предыдущие сутки российские войска ликвидировали в курском приграничье более 370 украинских военнослужащих и 18 единиц техники, включая две американских БМП М2 Bradley.Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 18 тысяч солдат, 132 танка и сотни единиц другой техники.
https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
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Работа экипажа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области
Работа экипажа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Вооруженные силы РФ
Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Минобороны: вертолет Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская авиация нанесла ракетные удары по позициям украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.
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Для атаки применялись авиационные ракеты, которые выпустили по разведанным целям противника.
После задания экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Разведка доложила об успешном уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ.
По данным Минобороны, за предыдущие сутки российские войска ликвидировали в курском приграничье более 370 украинских военнослужащих и 18 единиц техники, включая две американских БМП М2 Bradley.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 18 тысяч солдат, 132 танка и сотни единиц другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМВооруженные силы РФ
 
 
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