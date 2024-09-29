https://ria.ru/20240929/vsu-1975306226.html
Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 29.09.2024
Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье
Российская авиация нанесла ракетные удары по позициям украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T05:03
2024-09-29T05:03
2024-09-29T09:31
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975313971_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_639347b8a52f7ff90ac1b7d47fca00d5.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская авиация нанесла ракетные удары по позициям украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.Для атаки применялись авиационные ракеты, которые выпустили по разведанным целям противника.После задания экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Разведка доложила об успешном уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ.По данным Минобороны, за предыдущие сутки российские войска ликвидировали в курском приграничье более 370 украинских военнослужащих и 18 единиц техники, включая две американских БМП М2 Bradley.Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 18 тысяч солдат, 132 танка и сотни единиц другой техники.
https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975313971_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_16666043960593481995b4beb5a384df.jpg
Работа экипажа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области
Работа экипажа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области
2024-09-29T05:03
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Вооруженные силы РФ
Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье
Минобороны: вертолет Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Российская авиация нанесла ракетные удары по позициям украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны
.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.
Для атаки применялись авиационные ракеты, которые выпустили по разведанным целям противника.
После задания экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Разведка доложила об успешном уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ.
По данным Минобороны, за предыдущие сутки российские войска ликвидировали в курском приграничье более 370 украинских военнослужащих и 18 единиц техники, включая две американских БМП М2 Bradley.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 18 тысяч солдат, 132 танка и сотни единиц другой техники.