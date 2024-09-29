https://ria.ru/20240929/vsu-1975306226.html

Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 29.09.2024

Экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Российская авиация нанесла ракетные удары по позициям украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T05:03

2024-09-29T05:03

2024-09-29T09:31

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вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская авиация нанесла ракетные удары по позициям украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.Для атаки применялись авиационные ракеты, которые выпустили по разведанным целям противника.После задания экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Разведка доложила об успешном уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ.По данным Минобороны, за предыдущие сутки российские войска ликвидировали в курском приграничье более 370 украинских военнослужащих и 18 единиц техники, включая две американских БМП М2 Bradley.Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 18 тысяч солдат, 132 танка и сотни единиц другой техники.

https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html

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Работа экипажа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области Работа экипажа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области 2024-09-29T05:03 true PT0M22S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф