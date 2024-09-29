https://ria.ru/20240929/vsu-1975305199.html

Власти Энергодара назвали цель ударов ВСУ по городу

Власти Энергодара назвали цель ударов ВСУ по городу - РИА Новости, 29.09.2024

Власти Энергодара назвали цель ударов ВСУ по городу

Удары украинских боевиков по Энергодару в Запорожской области имеют террористическую цель и направлены на ухудшение жизни в городе - попытки сорвать подачу... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T04:35

2024-09-29T04:35

2024-09-29T04:35

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в мире

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 29 сен - РИА Новости. Удары украинских боевиков по Энергодару в Запорожской области имеют террористическую цель и направлены на ухудшение жизни в городе - попытки сорвать подачу электроэнергии и водоснабжения, заявил РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Статистика говорит о чем, статистика нанесения таковых ударов говорит о том, что основной целью является инфраструктура города. Инфраструктура города - это жизнеобеспечение всего города. В последнее время мы в основном фиксируем попытки сорвать подачу электроэнергии, водоснабжения. Сейчас немаловажно, (что) впереди идет осенне-зимний период, мы видим, что удары наносятся с прицелом на то, чтобы сорвать как подготовку, так и в будущем нормальную теплоподачу городу… Тут явно прослеживается одна цель - цель террористическая, сделать жизнь в городе невыносимой", - сказал Сеновоз. Также он отметил, что власти города оперативно устраняют все последствия атак, в данный момент жители не испытывают острой нехватки или нужды в продуктах питания и лекарствах. "Люди любят свой город и поэтому не стремятся куда-то из этого города уехать. Но жители города прекрасно понимают, кто и с какой целью эти удары наносит, поэтому, естественно, это осуждение, естественно, это негативное восприятие всей этой ситуации", - добавил он.

https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html

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в мире, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины