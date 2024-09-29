Рейтинг@Mail.ru
Власти Энергодара назвали цель ударов ВСУ по городу - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/vsu-1975305199.html
Власти Энергодара назвали цель ударов ВСУ по городу
Власти Энергодара назвали цель ударов ВСУ по городу - РИА Новости, 29.09.2024
Власти Энергодара назвали цель ударов ВСУ по городу
Удары украинских боевиков по Энергодару в Запорожской области имеют террористическую цель и направлены на ухудшение жизни в городе - попытки сорвать подачу... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T04:35
2024-09-29T04:35
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d09461dd6c8a2a862de80b51ce493a73.jpg
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 29 сен - РИА Новости. Удары украинских боевиков по Энергодару в Запорожской области имеют террористическую цель и направлены на ухудшение жизни в городе - попытки сорвать подачу электроэнергии и водоснабжения, заявил РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Статистика говорит о чем, статистика нанесения таковых ударов говорит о том, что основной целью является инфраструктура города. Инфраструктура города - это жизнеобеспечение всего города. В последнее время мы в основном фиксируем попытки сорвать подачу электроэнергии, водоснабжения. Сейчас немаловажно, (что) впереди идет осенне-зимний период, мы видим, что удары наносятся с прицелом на то, чтобы сорвать как подготовку, так и в будущем нормальную теплоподачу городу… Тут явно прослеживается одна цель - цель террористическая, сделать жизнь в городе невыносимой", - сказал Сеновоз. Также он отметил, что власти города оперативно устраняют все последствия атак, в данный момент жители не испытывают острой нехватки или нужды в продуктах питания и лекарствах. "Люди любят свой город и поэтому не стремятся куда-то из этого города уехать. Но жители города прекрасно понимают, кто и с какой целью эти удары наносит, поэтому, естественно, это осуждение, естественно, это негативное восприятие всей этой ситуации", - добавил он.
https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d6b58b9225a072f54316acb88fdc400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Власти Энергодара назвали цель ударов ВСУ по городу

Сеновоз: удары ВСУ по Энергодару имеют террористическую цель

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 29 сен - РИА Новости. Удары украинских боевиков по Энергодару в Запорожской области имеют террористическую цель и направлены на ухудшение жизни в городе - попытки сорвать подачу электроэнергии и водоснабжения, заявил РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"Статистика говорит о чем, статистика нанесения таковых ударов говорит о том, что основной целью является инфраструктура города. Инфраструктура города - это жизнеобеспечение всего города. В последнее время мы в основном фиксируем попытки сорвать подачу электроэнергии, водоснабжения. Сейчас немаловажно, (что) впереди идет осенне-зимний период, мы видим, что удары наносятся с прицелом на то, чтобы сорвать как подготовку, так и в будущем нормальную теплоподачу городу… Тут явно прослеживается одна цель - цель террористическая, сделать жизнь в городе невыносимой", - сказал Сеновоз.
Также он отметил, что власти города оперативно устраняют все последствия атак, в данный момент жители не испытывают острой нехватки или нужды в продуктах питания и лекарствах.
"Люди любят свой город и поэтому не стремятся куда-то из этого города уехать. Но жители города прекрасно понимают, кто и с какой целью эти удары наносит, поэтому, естественно, это осуждение, естественно, это негативное восприятие всей этой ситуации", - добавил он.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Они признают". На Западе раскрыли, когда закончится конфликт на Украине
Вчера, 02:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала