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Специалисты группировки войск "Днепр" создали уникальный "подземный город" - РИА Новости, 29.09.2024
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05:17 29.09.2024 (обновлено: 06:14 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/vs-1975306984.html
Специалисты группировки войск "Днепр" создали уникальный "подземный город"
Специалисты группировки войск "Днепр" создали уникальный "подземный город" - РИА Новости, 29.09.2024
Специалисты группировки войск "Днепр" создали уникальный "подземный город"
Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск "Днепр" создали уникальный "подземный город" для проживания и отдыха военнослужащих. Об этом... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T05:17
2024-09-29T06:14
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск "Днепр" создали уникальный "подземный город" для проживания и отдыха военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. "Подземный город" для проживания и обслуживания личного состава группировки войск "Днепр" создан российской армией на херсонском направлении. В "подземном городе" имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская", — отметили в ведомстве. Как отметили в Минобороны, жилые блиндажи вместительные, оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения, проведена проточная вода. Также предусмотрен класс подготовки и проведения лекций по войсковым дисциплинам. Общая протяженность переходов и траншей "города" - более четырех километров при глубине заложения коммуникаций более четырех метров. Здесь постарались создать такие условия, чтобы военнослужащие могли ненадолго отвлечься от военных будней. После отдыха подразделения отправляются на линию боевого соприкосновения для выполнения задач по предназначению.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Специалисты группировки войск "Днепр" создали уникальный "подземный город"

На Херсонском направлении возвели "подземный город" для российских военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск "Днепр" создали уникальный "подземный город" для проживания и отдыха военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подземный город" для проживания и обслуживания личного состава группировки войск "Днепр" создан российской армией на херсонском направлении. В "подземном городе" имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская", — отметили в ведомстве.
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Как отметили в Минобороны, жилые блиндажи вместительные, оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения, проведена проточная вода. Также предусмотрен класс подготовки и проведения лекций по войсковым дисциплинам.
Общая протяженность переходов и траншей "города" - более четырех километров при глубине заложения коммуникаций более четырех метров. Здесь постарались создать такие условия, чтобы военнослужащие могли ненадолго отвлечься от военных будней. После отдыха подразделения отправляются на линию боевого соприкосновения для выполнения задач по предназначению.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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