https://ria.ru/20240929/vodka-1975310673.html
Эксперт объяснил, почему россияне выбирают водку
Эксперт объяснил, почему россияне выбирают водку - РИА Новости, 29.09.2024
Эксперт объяснил, почему россияне выбирают водку
Россияне выбирают водку, потому что не доверяют другому алкоголю - для того, чтобы купить этот напиток, покупателю не нужно иметь определенную экспертность, в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T07:03
2024-09-29T07:03
2024-09-29T07:03
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россияне выбирают водку, потому что не доверяют другому алкоголю - для того, чтобы купить этот напиток, покупателю не нужно иметь определенную экспертность, в отличие от ситуаций с подбором другого крепкого алкоголя, таким мнением с РИА Новости поделился представитель компании Ladoga Владимир Коврижных. "В первую очередь, при всем разнообразии рынка - водка это самый понятный и беспроигрышный вариант на все случаи жизни - как в подарок, так и для застолья. В этой понятности также кроется еще один фактор - уверенность в выборе на фоне не самой стабильной экономической ситуации, именно за счет этого водка забирает некоторое количество аудитории других алкогольных напитков - покупатель хочет четко понимать, на что он потратил свои деньги, и если другие виды крепкого алкоголя в глазах потребителя требуют наличия некоторой экспертности, то выбор водки дается зачастую гораздо увереннее, что часто также является решающим моментом", - сказал Коврижных, комментируя тенденцию к росту продаж алкогольного напитка. Эксперт также рассказал о потребительской миграции, которая сейчас наблюдается среди любителей крепкого алкоголя: россияне переходят на водку для того, чтобы сэкономить. Примечательно, что часть аудитории, которая покупала водку, для большей экономии теперь делает свой выбор в пользу пива. А некоторые потребители совсем отказываются от алкоголя или сокращают его потребление - такой тренд особенно ярко проявляется среди россиян, у которых возрастают социальные обязательства. "В целом, у пьющей аудитории прослеживается тренд на упрощение и понятность выбора - более молодая категория выбирает среди множества вкусовых продуктов (ароматизированные виски, ромы, водки), более консервативные слои чаще останавливаются на классической водке как на понятном и предсказуемом продукте", - добавил представитель компании Ladoga, которая производит водку "Царская".
https://ria.ru/20240924/vodka-1974342174.html
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общество, ladoga, россия
Эксперт объяснил, почему россияне выбирают водку
Коврижных: россияне выбирают водку, потому что не доверяют другому алкоголю
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россияне выбирают водку, потому что не доверяют другому алкоголю - для того, чтобы купить этот напиток, покупателю не нужно иметь определенную экспертность, в отличие от ситуаций с подбором другого крепкого алкоголя, таким мнением с РИА Новости поделился представитель компании Ladoga Владимир Коврижных.
"В первую очередь, при всем разнообразии рынка - водка это самый понятный и беспроигрышный вариант на все случаи жизни - как в подарок, так и для застолья. В этой понятности также кроется еще один фактор - уверенность в выборе на фоне не самой стабильной экономической ситуации, именно за счет этого водка забирает некоторое количество аудитории других алкогольных напитков - покупатель хочет четко понимать, на что он потратил свои деньги, и если другие виды крепкого алкоголя в глазах потребителя требуют наличия некоторой экспертности, то выбор водки дается зачастую гораздо увереннее, что часто также является решающим моментом", - сказал Коврижных, комментируя тенденцию к росту продаж алкогольного напитка.
Эксперт также рассказал о потребительской миграции, которая сейчас наблюдается среди любителей крепкого алкоголя: россияне переходят на водку для того, чтобы сэкономить. Примечательно, что часть аудитории, которая покупала водку, для большей экономии теперь делает свой выбор в пользу пива.
А некоторые потребители совсем отказываются от алкоголя или сокращают его потребление - такой тренд особенно ярко проявляется среди россиян, у которых возрастают социальные обязательства.
"В целом, у пьющей аудитории прослеживается тренд на упрощение и понятность выбора - более молодая категория выбирает среди множества вкусовых продуктов (ароматизированные виски, ромы, водки), более консервативные слои чаще останавливаются на классической водке как на понятном и предсказуемом продукте", - добавил представитель компании Ladoga, которая производит водку "Царская".