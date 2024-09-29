https://ria.ru/20240929/voda-1975333755.html

Киев готовится отравить воду в Херсонской области, заявил Сальдо

Киев готовится отравить воду в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.09.2024

Киев готовится отравить воду в Херсонской области, заявил Сальдо

Киевский режим готовится применить химическое и бактериологическое оружие для заражения водоемов Херсонской области, рассказал РИА Новости губернатор Владимир... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:33

2024-09-29T12:33

2024-09-29T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

киев

херсонская область

вооруженные силы украины

владимир сальдо

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ГЕНИЧЕСК, 29 сен — РИА Новости. Киевский режим готовится применить химическое и бактериологическое оружие для заражения водоемов Херсонской области, рассказал РИА Новости губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на украинских военнослужащих."Готовятся, к сожалению, потому что пленные об этом говорят. Готовятся, к сожалению, варианты применения и химического оружия, и, возможно, заражения водоемов — это уже бактериологическое оружие. Все это противником в дальний ящик не отложено. Оно есть, и оно готовится", — сказал он.На фоне таких угроз Сальдо предложил возродить в школах массовое обучение навыкам гражданской обороны."Поэтому нам надо все делать для того, чтобы обучить население правилам гражданской обороны, и эти правила помогут сберечь очень большое количество жизней. Потому что против любого яда имеется противоядие. Но дисциплинированность и знание, как оказать первую помощь, куда уйти в случае, допустим, атаки по гражданским объектам, — все это сейчас нужно восстанавливать в памяти. Это было раньше. Раньше в школах это учили <…> Сейчас это все надо восстанавливать", — добавил он.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20240918/kiev-1973380542.html

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херсонская область

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Сальдо о намерении киевских властей применить химическое и бактериологическое оружие Пленные украинские военные сообщают, что киевские власти готовятся применить химическое и бактериологическое оружие, заразив с его помощью водоемы Херсонской области, рассказал РИА Новости Сальдо. 2024-09-29T12:33 true PT0M51S

Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2024-09-29T12:33 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо