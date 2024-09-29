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Киев готовится отравить воду в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 29.09.2024 (обновлено: 15:05 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/voda-1975333755.html
Киев готовится отравить воду в Херсонской области, заявил Сальдо
Киев готовится отравить воду в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.09.2024
Киев готовится отравить воду в Херсонской области, заявил Сальдо
Киевский режим готовится применить химическое и бактериологическое оружие для заражения водоемов Херсонской области, рассказал РИА Новости губернатор Владимир... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:33
2024-09-29T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 29 сен — РИА Новости. Киевский режим готовится применить химическое и бактериологическое оружие для заражения водоемов Херсонской области, рассказал РИА Новости губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на украинских военнослужащих.&quot;Готовятся, к сожалению, потому что пленные об этом говорят. Готовятся, к сожалению, варианты применения и химического оружия, и, возможно, заражения водоемов — это уже бактериологическое оружие. Все это противником в дальний ящик не отложено. Оно есть, и оно готовится&quot;, — сказал он.На фоне таких угроз Сальдо предложил возродить в школах массовое обучение навыкам гражданской обороны."Поэтому нам надо все делать для того, чтобы обучить население правилам гражданской обороны, и эти правила помогут сберечь очень большое количество жизней. Потому что против любого яда имеется противоядие. Но дисциплинированность и знание, как оказать первую помощь, куда уйти в случае, допустим, атаки по гражданским объектам, — все это сейчас нужно восстанавливать в памяти. Это было раньше. Раньше в школах это учили &lt;…&gt; Сейчас это все надо восстанавливать", — добавил он.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Сальдо о намерении киевских властей применить химическое и бактериологическое оружие
Пленные украинские военные сообщают, что киевские власти готовятся применить химическое и бактериологическое оружие, заразив с его помощью водоемы Херсонской области, рассказал РИА Новости Сальдо.
2024-09-29T12:33
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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru.
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в мире, киев, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
Киев готовится отравить воду в Херсонской области, заявил Сальдо

Сальдо: пленные говорят о намерении Киева заразить воду в Херсонской области

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ГЕНИЧЕСК, 29 сен — РИА Новости. Киевский режим готовится применить химическое и бактериологическое оружие для заражения водоемов Херсонской области, рассказал РИА Новости губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на украинских военнослужащих.
«

"Готовятся, к сожалению, потому что пленные об этом говорят. Готовятся, к сожалению, варианты применения и химического оружия, и, возможно, заражения водоемов — это уже бактериологическое оружие. Все это противником в дальний ящик не отложено. Оно есть, и оно готовится", — сказал он.

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На фоне таких угроз Сальдо предложил возродить в школах массовое обучение навыкам гражданской обороны.
"Поэтому нам надо все делать для того, чтобы обучить население правилам гражданской обороны, и эти правила помогут сберечь очень большое количество жизней. Потому что против любого яда имеется противоядие. Но дисциплинированность и знание, как оказать первую помощь, куда уйти в случае, допустим, атаки по гражданским объектам, — все это сейчас нужно восстанавливать в памяти. Это было раньше. Раньше в школах это учили <…> Сейчас это все надо восстанавливать", — добавил он.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир Сальдо
 
 
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