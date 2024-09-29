В центре Вены началась демонстрация против правой АПС
В центре Вены началась демонстрация против "Австрийской партии свободы"
© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступает перед сторонниками партии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступает перед сторонниками партии
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ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. После того, как на парламентских выборах в Австрии одержала победу выступающая против антироссийских санкций правая "Австрийская партия свободы" (АПС, нем. FPÖ), в центре Вены началась демонстрация против этой политсилы, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года. Это наилучший результат на выборах в истории этой партии. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.
Еще до официального объявления подсчетов голосов в центре Вены собрались несколько сотен агрессивно настроенных молодых людей в масках, призывающих не допустить правые силы в состав правительственной коалиции. На плакатах митингующих написано, что "Кикль (лидер АПС Герберт Кикль) — нацист", "Не позволяйте нацистам маршировать на правительство". К протестующим направился усиленный наряд полиции.
Протестующие агрессивно ведут себя в отношении прохожих, которые пытаются их снять на видео — пытаются отнять телефоны или дергают за личные вещи, также называя их фашистами.