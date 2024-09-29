https://ria.ru/20240929/uyazvimaya-1975115568.html

"Исход предрешен". Запад нащупал уязвимую точку России

"Исход предрешен". Запад нащупал уязвимую точку России - РИА Новости, 29.09.2024

"Исход предрешен". Запад нащупал уязвимую точку России

Бельгия вслед за другими европейскими государствами озаботилась "русским вопросом". Оказывается, в стране долгие годы процветали агентурная сеть и настоящая... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T08:00

2024-09-29T08:00

2024-09-29T08:01

религия

бельгия

россия

москва

франциск (хорхе марио бергольо)

филипп (король бельгии)

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Бельгия вслед за другими европейскими государствами озаботилась "русским вопросом". Оказывается, в стране долгие годы процветали агентурная сеть и настоящая фабрика пропаганды. А финансировало их само королевство. О том, как такое стало возможным, — в материале РИА Новости.На что деньги идутБельгия принимает у себя — впервые за тридцать лет — римского папу. Визит Франциска приурочен к юбилею одного из старейших в Европе университетов в городе Лувен.Правда, светская часть жителей столицы Евросоюза, похоже, не очень рада приезду понтифика. Уж слишком бросается в глаза политика двойных стандартов. Король Филипп пригласил Франциска выступить с речью в монаршей резиденции."Это беспрецедентно и явно противоречит принципу разделения церкви и государства", — указала президент Центрального светского совета Вероник Де Кейзер.Его святейшеству, продолжает она, дарована привилегия, на которую не имеет права ни один иерарх, а тем более глава государства. Причем в то время, когда убеждения папы и большинства граждан Бельгии — это, как говорят в Одессе, две большие разницы.К слову, общественность в стране принципиальная и последовательная. Если говорить про двойные стандарты в случае с лидером католиков, то и про православных забывать не стоит.Так, одно из изданий в открытую раскритиковало правительство в финансовой поддержке РПЦ. А заодно подбросило тему: оправданно ли вообще пребывание в Бельгии этой религиозной организации? Довольно странно…Истории Русской церкви в Бельгии более полутора веков. Первый храм открыли в середине XIX столетия. После революции 1917-го поток эмигрантов способствовал скорому росту приходов и созданию отдельной кафедры. Когда окончилась Вторая мировая, церковь перешла в юрисдикцию Московского патриархата. А с 1985-го православие было официально признано государственной конфессией королевства. То есть приходы РПЦ стали получать дотацию от властей.Теперь же, рассуждает в своей обвинительной статье журналист и директор организации "Права человека без границ" Вилли Фотрэ, правительство спонсирует чуть ли не террористическую организацию. "Патриарх Кирилл в Москве благословлял войну и призывал граждан выражать свой патриотизм, вступая в армию. А РПЦ в Бельгии хранила молчание о вторжении России на Украину", — негодует он.В российском посольстве в Брюсселе 12 июня с речами и тостами отметили День России. На мероприятие пригласили некоторых священнослужителей: настоятелей столичных храмов Покрова Пресвятой Богородицы и Святой Жюст-Анны, секретаря Бельгийской епархии РПЦ и других.Это, заключает Фотрэ, — явное свидетельство того, что местные православные клирики солидарны с позицией Москвы по Украине. Так не пора ли правительству прекратить финансирование Русской церкви? Ведь противодействие ее влиянию — вопрос стратегической безопасности.По поручению МосквыПафос статьи вполне понятен. Бельгия следует общеевропейскому тренду. В Старом Свете озабочены присутствием РПЦ в качестве "агента Кремля" и "рупора российской пропаганды".В апреле Совет Европы официально объявил, что "Русская церковь участвует в военных преступлениях" на Украине. Тогда же в санкционный список попал российский телеканал "Спас" — за оправдание "агрессии" и признание СВО священной войной против Запада.Конкретных действий пока Брюссель не принимал. В отличие от собратьев по ЕС.Болгария, например, в сентябре 2023-го депортировала трех священников. Среди них был настоятель подворья РПЦ в Софии архимандрит Вассиан (Змеев). Их вызвали в офис миграционной службы, объявили персонами нон грата и велели покинуть страну в течение суток. Даже вещи собрать толком не дали."Меры были приняты в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария", — лаконично объяснили в ведомстве. СМИ же по горячим следам уточнили: якобы архимандрит Вассиан "исполнял поручение Москвы" и "вносил раскол" в соседствующую с Болгарской Македонскую православную церковь. Каких-либо доказательств не привели.Та же участь постигла в августе настоятеля Петропавловского собора в Карловых Варах протоиерея Николая Лищенюка. Чешское МВД безосновательно аннулировало его вид на жительство. Дошло до Конституционного суда — безрезультатно. Клирику лишь сказали, что его деятельность признана нежелательной.Мол, "создавал структуру влияния" с целью поддержать сепаратистские настроения в странах Европейского союза. Это была лишь первая ласточка. Затем спецслужбы приступили к масштабному расследованию в отношении всех священнослужителей РПЦ в республике.Есть к чему стремитьсяНо пожалуй, дальше других в вопросе безопасности продвинулась Эстония. С февраля 2022-го власти требовали от главы местной православной церкви (ЭПЦ) митрополита Таллинского Евгения (Решетникова) публично осудить СВО.Архиерей высказался как минимум дважды: заверил, что ЭПЦ "выступает против войны", "за мир и мирное разрешение любых конфликтов". Однако правительство это не убедило: филиал "поддерживающей агрессию России" РПЦ представляет серьезную опасность.Из страны выслали митрополита Евгения — попросту не продлили вид на жительство. Потом принялись вызывать русских священников на допросы в МВД. Наконец выдвинули ультиматум: либо разрыв с Москвой, либо ЭПЦ через суд ликвидируют как юридическое лицо.Пришлось пойти на уступку — отредактировать церковный устав и убрать из него все упоминания о Московском патриархате. Но власти по-прежнему недовольны. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс четко дал понять: "косметическими" и "символическими" полумерами не отделаться; нужен разрыв, окончательный и бесповоротный.Для ЭПЦ это было прямым нарушением канонов. Как и то, что предлагает государство: объединиться с подконтрольной Константинополю Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ), образованной в 1990-х не вполне законным путем.Видимо, в ЕС все закончится тем, что происходит сейчас на Украине. Канонически связанная с Россией церковь окажется вне закона. А власти вместо быстрого решения проблемы получат многолетний религиозный и социальный конфликт.

https://ria.ru/20240920/poslednee-1973687883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

бельгия, россия, москва, франциск (хорхе марио бергольо), филипп (король бельгии), русская православная церковь, московский патриархат, совет европы, аналитика - религия и мировоззрение