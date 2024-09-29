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В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/ukraina-1975341972.html
В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе
В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе - РИА Новости, 29.09.2024
В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе
Критиковавшая руководство ВСУ депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома украинских войск Александра Сырского в проведении бессмысленных... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:07
2024-09-29T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Критиковавшая руководство ВСУ депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома украинских войск Александра Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе. "Сырский выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине (украинское название региона - ред.)... Вместо того чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением постоянной полосы обороны. Что это, как не содействие врагу?" - написала Безуглая в соцсети. Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.
https://ria.ru/20240928/syrskiy-1975253822.html
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в мире, украина, донбасс, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе

Безуглая: Сырский выводит бригады из Донбасса, проводя бессмысленные ротации

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Критиковавшая руководство ВСУ депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома украинских войск Александра Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе.
"Сырский выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине (украинское название региона - ред.)... Вместо того чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением постоянной полосы обороны. Что это, как не содействие врагу?" - написала Безуглая в соцсети.
Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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