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В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе
В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе - РИА Новости, 29.09.2024
В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе
Критиковавшая руководство ВСУ депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома украинских войск Александра Сырского в проведении бессмысленных... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:07
2024-09-29T14:07
2024-09-29T14:07
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донбасс
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Критиковавшая руководство ВСУ депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома украинских войск Александра Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе. "Сырский выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине (украинское название региона - ред.)... Вместо того чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением постоянной полосы обороны. Что это, как не содействие врагу?" - написала Безуглая в соцсети. Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.
https://ria.ru/20240928/syrskiy-1975253822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе
Безуглая: Сырский выводит бригады из Донбасса, проводя бессмысленные ротации