https://ria.ru/20240929/ukraina-1975341972.html

В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе

В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе - РИА Новости, 29.09.2024

В Раде обвинили Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе

Критиковавшая руководство ВСУ депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома украинских войск Александра Сырского в проведении бессмысленных... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:07

2024-09-29T14:07

2024-09-29T14:07

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донбасс

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валерий залужный

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Критиковавшая руководство ВСУ депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома украинских войск Александра Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе. "Сырский выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине (украинское название региона - ред.)... Вместо того чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением постоянной полосы обороны. Что это, как не содействие врагу?" - написала Безуглая в соцсети. Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.

https://ria.ru/20240928/syrskiy-1975253822.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины