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Израиль подтвердил нанесение ударов по объектам инфраструктуры в Йемене

Израиль подтвердил нанесение ударов по объектам инфраструктуры в Йемене - РИА Новости, 29.09.2024

Израиль подтвердил нанесение ударов по объектам инфраструктуры в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что силы ВВС в воскресенье нанесли серию авиаударов по объектам инфраструктуры в йеменском портовом городе Ходейда,... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T18:22

2024-09-29T18:22

2024-09-29T18:22

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что силы ВВС в воскресенье нанесли серию авиаударов по объектам инфраструктуры в йеменском портовом городе Ходейда, которые контролируются движением "Ансар Алла" (хуситы), атакам подверглись электростанции и сам порт, говорится в сообщении армейской пресс-службы. "Сегодня (в воскресенье) в ходе масштабной ... воздушной операции десятки самолетов ВВС Израиля, включая истребители, самолеты-заправщики и разведывательные самолеты, нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов в районах Рас-Иса и Ходейда в Йемене. Среди целей были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти, которые использовались террористическим режимом хуситов для переброски иранского оружия в регион, военных поставок и поставок нефти", - говорится в сообщении. Удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов на Израиль, добавили в пресс-службе армии.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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в мире, ходейда (город), израиль, йемен, ансар алла