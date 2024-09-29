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Израиль подтвердил нанесение ударов по объектам инфраструктуры в Йемене - РИА Новости, 29.09.2024
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18:22 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/udary-1975369527.html
Израиль подтвердил нанесение ударов по объектам инфраструктуры в Йемене
Израиль подтвердил нанесение ударов по объектам инфраструктуры в Йемене - РИА Новости, 29.09.2024
Израиль подтвердил нанесение ударов по объектам инфраструктуры в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что силы ВВС в воскресенье нанесли серию авиаударов по объектам инфраструктуры в йеменском портовом городе Ходейда,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T18:22
2024-09-29T18:22
в мире
ходейда (город)
израиль
йемен
ансар алла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что силы ВВС в воскресенье нанесли серию авиаударов по объектам инфраструктуры в йеменском портовом городе Ходейда, которые контролируются движением "Ансар Алла" (хуситы), атакам подверглись электростанции и сам порт, говорится в сообщении армейской пресс-службы. "Сегодня (в воскресенье) в ходе масштабной ... воздушной операции десятки самолетов ВВС Израиля, включая истребители, самолеты-заправщики и разведывательные самолеты, нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов в районах Рас-Иса и Ходейда в Йемене. Среди целей были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти, которые использовались террористическим режимом хуситов для переброски иранского оружия в регион, военных поставок и поставок нефти", - говорится в сообщении. Удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов на Израиль, добавили в пресс-службе армии.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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в мире, ходейда (город), израиль, йемен, ансар алла
В мире, Ходейда (город), Израиль, Йемен, Ансар Алла
Израиль подтвердил нанесение ударов по объектам инфраструктуры в Йемене

ЦАХАЛ подтвердил удары по объектам инфраструктуры в йеменском порту Ходейда

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что силы ВВС в воскресенье нанесли серию авиаударов по объектам инфраструктуры в йеменском портовом городе Ходейда, которые контролируются движением "Ансар Алла" (хуситы), атакам подверглись электростанции и сам порт, говорится в сообщении армейской пресс-службы.
"Сегодня (в воскресенье) в ходе масштабной ... воздушной операции десятки самолетов ВВС Израиля, включая истребители, самолеты-заправщики и разведывательные самолеты, нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов в районах Рас-Иса и Ходейда в Йемене. Среди целей были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти, которые использовались террористическим режимом хуситов для переброски иранского оружия в регион, военных поставок и поставок нефти", - говорится в сообщении.
Удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов на Израиль, добавили в пресс-службе армии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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24 сентября, 08:00
 
В миреХодейда (город)ИзраильЙеменАнсар Алла
 
 
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