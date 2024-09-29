https://ria.ru/20240929/udar-1975332872.html

Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье

Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье - РИА Новости, 29.09.2024

Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье

Удар нанесён по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ Запорожье, на котором изготавливается и ремонтируется военная техника, в том числе беспилотники, сообщил РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:20

2024-09-29T12:20

2024-09-29T12:29

специальная военная операция на украине

запорожье

украина

сергей лебедев

мотор сич

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Удар нанесён по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ Запорожье, на котором изготавливается и ремонтируется военная техника, в том числе беспилотники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Запорожье. В 5.25 (совпадает с мск) первый прилёт по Мотору, потом парочка более дальних. Где-то около 5.50 наблюдал пару прилётов где-то в районе "Прогресса" с заревом", - заявил Лебедев.В подполье уточнили, что завод "Мотор Сич" используется военными Украины для подготовки или ремонта военной техники. Также известно, что на заводе налажено производство беспилотников и обучение операторов. Завод "Прогресс", в районе которого также произошли удары, используется ВСУ для изготовления в том числе двигателей для ракет РСЗО, ремонта тяжёлой техники. Некоторые помещения завода используются как склады боеприпасов.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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запорожье, украина, сергей лебедев, мотор сич, вооруженные силы украины, безопасность