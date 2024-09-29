https://ria.ru/20240929/udar-1975332872.html
Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье
Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье - РИА Новости, 29.09.2024
Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье
Удар нанесён по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ Запорожье, на котором изготавливается и ремонтируется военная техника, в том числе беспилотники, сообщил РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:20
2024-09-29T12:20
2024-09-29T12:29
специальная военная операция на украине
запорожье
украина
сергей лебедев
мотор сич
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_947fd6da763c67baf825eb719bf6ffc8.jpg
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Удар нанесён по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ Запорожье, на котором изготавливается и ремонтируется военная техника, в том числе беспилотники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Запорожье. В 5.25 (совпадает с мск) первый прилёт по Мотору, потом парочка более дальних. Где-то около 5.50 наблюдал пару прилётов где-то в районе "Прогресса" с заревом", - заявил Лебедев.В подполье уточнили, что завод "Мотор Сич" используется военными Украины для подготовки или ремонта военной техники. Также известно, что на заводе налажено производство беспилотников и обучение операторов. Завод "Прогресс", в районе которого также произошли удары, используется ВСУ для изготовления в том числе двигателей для ракет РСЗО, ремонта тяжёлой техники. Некоторые помещения завода используются как склады боеприпасов.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
запорожье
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_06af04fa480c9302d652e972e8372b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, украина, сергей лебедев, мотор сич, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Украина, Сергей Лебедев, Мотор Сич, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье
Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Запорожье, где производится военная техника