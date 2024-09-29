Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 29.09.2024 (обновлено: 12:29 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/udar-1975332872.html
Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье
Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье - РИА Новости, 29.09.2024
Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье
Удар нанесён по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ Запорожье, на котором изготавливается и ремонтируется военная техника, в том числе беспилотники, сообщил РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:20
2024-09-29T12:29
специальная военная операция на украине
запорожье
украина
сергей лебедев
мотор сич
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_947fd6da763c67baf825eb719bf6ffc8.jpg
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Удар нанесён по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ Запорожье, на котором изготавливается и ремонтируется военная техника, в том числе беспилотники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Запорожье. В 5.25 (совпадает с мск) первый прилёт по Мотору, потом парочка более дальних. Где-то около 5.50 наблюдал пару прилётов где-то в районе "Прогресса" с заревом", - заявил Лебедев.В подполье уточнили, что завод "Мотор Сич" используется военными Украины для подготовки или ремонта военной техники. Также известно, что на заводе налажено производство беспилотников и обучение операторов. Завод "Прогресс", в районе которого также произошли удары, используется ВСУ для изготовления в том числе двигателей для ракет РСЗО, ремонта тяжёлой техники. Некоторые помещения завода используются как склады боеприпасов.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
запорожье
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_06af04fa480c9302d652e972e8372b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, украина, сергей лебедев, мотор сич, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Украина, Сергей Лебедев, Мотор Сич, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по заводу с военной техникой в Запорожье

Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Запорожье, где производится военная техника

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Удар нанесён по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ Запорожье, на котором изготавливается и ремонтируется военная техника, в том числе беспилотники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Запорожье. В 5.25 (совпадает с мск) первый прилёт по Мотору, потом парочка более дальних. Где-то около 5.50 наблюдал пару прилётов где-то в районе "Прогресса" с заревом", - заявил Лебедев.
В подполье уточнили, что завод "Мотор Сич" используется военными Украины для подготовки или ремонта военной техники. Также известно, что на заводе налажено производство беспилотников и обучение операторов. Завод "Прогресс", в районе которого также произошли удары, используется ВСУ для изготовления в том числе двигателей для ракет РСЗО, ремонта тяжёлой техники. Некоторые помещения завода используются как склады боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Россия заставит всех заплатить по счетам
21 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеУкраинаСергей ЛебедевМотор СичВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала