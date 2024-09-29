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Подполье сообщило об ударе по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 29.09.2024 (обновлено: 13:39 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/udar-1975330272.html
Подполье сообщило об ударе по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО
Подполье сообщило об ударе по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО - РИА Новости, 29.09.2024
Подполье сообщило об ударе по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО
В Запорожье поражено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:01
2024-09-29T13:39
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Запорожье поражено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Известно, что один из ударов был нанесен по зданию СБУ, где в тот момент находились офицеры натовских стран. Вокруг здания квартал перекрыт, идет разбор завалов. По сообщениям от медиков — не менее 15 погибших на данный момент из иностранцев", — сказал он.Удары пришлись также по заводам "Мотор Сич" и "Прогресс", добавил подпольщик."В 05:25 первый прилет по "Мотору", потом парочка более дальних. Где-то около 05:50 наблюдал пару прилетов где-то в районе "Прогресса" с заревом", — сказал Лебедев.В подполье уточнили, что на заводе "Мотор Сич" занимаются подготовкой и ремонтом военной техники. Кроме того, там собирают беспилотники и обучают операторов. Завод "Прогресс" ВСУ используют для изготовления в том числе двигателей для ракет РСЗО и ремонта тяжелой техники. Некоторые помещения завода превратили в склады боеприпасов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240926/drony-1974776873.html
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Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об ударе по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО

Подполье: ВС РФ ударили по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры НАТО

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Запорожье поражено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Известно, что один из ударов был нанесен по зданию СБУ, где в тот момент находились офицеры натовских стран. Вокруг здания квартал перекрыт, идет разбор завалов. По сообщениям от медиков — не менее 15 погибших на данный момент из иностранцев", — сказал он.
Удар авиации по цехам сборки и хранения дронов на предприятии Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Удары пришлись также по заводам "Мотор Сич" и "Прогресс", добавил подпольщик.
"В 05:25 первый прилет по "Мотору", потом парочка более дальних. Где-то около 05:50 наблюдал пару прилетов где-то в районе "Прогресса" с заревом", — сказал Лебедев.
В подполье уточнили, что на заводе "Мотор Сич" занимаются подготовкой и ремонтом военной техники. Кроме того, там собирают беспилотники и обучают операторов. Завод "Прогресс" ВСУ используют для изготовления в том числе двигателей для ракет РСЗО и ремонта тяжелой техники. Некоторые помещения завода превратили в склады боеприпасов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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