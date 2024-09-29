https://ria.ru/20240929/udar-1975330272.html

Подполье сообщило об ударе по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО

Подполье сообщило об ударе по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО - РИА Новости, 29.09.2024

Подполье сообщило об ударе по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО

В Запорожье поражено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:01

2024-09-29T12:01

2024-09-29T13:39

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Запорожье поражено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Известно, что один из ударов был нанесен по зданию СБУ, где в тот момент находились офицеры натовских стран. Вокруг здания квартал перекрыт, идет разбор завалов. По сообщениям от медиков — не менее 15 погибших на данный момент из иностранцев", — сказал он.Удары пришлись также по заводам "Мотор Сич" и "Прогресс", добавил подпольщик."В 05:25 первый прилет по "Мотору", потом парочка более дальних. Где-то около 05:50 наблюдал пару прилетов где-то в районе "Прогресса" с заревом", — сказал Лебедев.В подполье уточнили, что на заводе "Мотор Сич" занимаются подготовкой и ремонтом военной техники. Кроме того, там собирают беспилотники и обучают операторов. Завод "Прогресс" ВСУ используют для изготовления в том числе двигателей для ракет РСЗО и ремонта тяжелой техники. Некоторые помещения завода превратили в склады боеприпасов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240926/drony-1974776873.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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