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ВКС нанесли удары по 21 месту базирования боевиков в Сирии
ВКС нанесли удары по 21 месту базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.09.2024
ВКС нанесли удары по 21 месту базирования боевиков в Сирии
ВКС РФ в Сирии нанесли удары по 21 пункту базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T22:02
2024-09-29T22:02
2024-09-29T22:02
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по 21 пункту базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесены удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор по 21 выявленному месту базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге. По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации.
https://ria.ru/20240928/siriya-1975283465.html
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в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России
ВКС нанесли удары по 21 месту базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС РФ нанесли удары по 21 выявленному месту базирования боевиков в Сирии