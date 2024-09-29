Рейтинг@Mail.ru
ВКС нанесли удары по 21 месту базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/tspvs-1975385329.html
ВКС нанесли удары по 21 месту базирования боевиков в Сирии
ВКС нанесли удары по 21 месту базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.09.2024
ВКС нанесли удары по 21 месту базирования боевиков в Сирии
ВКС РФ в Сирии нанесли удары по 21 пункту базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T22:02
2024-09-29T22:02
в мире
россия
сирия
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577887043_0:0:1218:685_1920x0_80_0_0_86f18be125e11ee0a85e1c6df87d3fea.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по 21 пункту базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесены удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор по 21 выявленному месту базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге. По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации.
https://ria.ru/20240928/siriya-1975283465.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577887043_122:0:1082:720_1920x0_80_0_0_1ac3e5a6a225227ac66c3e88d0017375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России
ВКС нанесли удары по 21 месту базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ нанесли удары по 21 выявленному месту базирования боевиков в Сирии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВКС в Сирии
ВКС в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
ВКС в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по 21 пункту базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"ВКС России нанесены удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор по 21 выявленному месту базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге.
По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Лавров рассказал о работе российского военного контингента в Сирии
28 сентября, 21:23
 
В миреРоссияСирияВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала