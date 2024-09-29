https://ria.ru/20240929/trevoga-1975389574.html
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.09.2024
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T23:32
2024-09-29T23:32
2024-09-29T23:32
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях. Ранее объявленный сигнал воздушной тревоги по-прежнему звучит в Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ.
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в мире, россия, украина, черкасская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы Украины
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черкасской и еще 6 областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Воздушная тревога звучит в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях.
Ранее объявленный сигнал воздушной тревоги по-прежнему звучит в Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черниговской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ.