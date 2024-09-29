https://ria.ru/20240929/trevoga-1975388340.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.09.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T23:06
2024-09-29T23:06
2024-09-29T23:06
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. После 22.29 воздушную тревогу объявили в Харьковской, Кировоградской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу