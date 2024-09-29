https://ria.ru/20240929/trevoga-1975388340.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.09.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:06

2024-09-29T23:06

2024-09-29T23:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. После 22.29 воздушную тревогу объявили в Харьковской, Кировоградской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

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в мире, россия, украина, одесская область, вооруженные силы украины