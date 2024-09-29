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Израильская армия заявила о воздушной тревоге в городе Хайфа - РИА Новости, 29.09.2024
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21:32 29.09.2024 (обновлено: 21:39 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/trevoga-1975383404.html
Израильская армия заявила о воздушной тревоге в городе Хайфа
Израильская армия заявила о воздушной тревоге в городе Хайфа - РИА Новости, 29.09.2024
Израильская армия заявила о воздушной тревоге в городе Хайфа
Сирены воздушной тревоги прозвучали в крупнейшем израильском северном городе Хайфа и на близлежащих территориях, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:32
2024-09-29T21:39
в мире
израиль
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рафах (провинция)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в крупнейшем израильском северном городе Хайфа и на близлежащих территориях, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в Хайфе и на прилегающей (к городу) территории", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Позднее Армия обороны Израиля сообщила, что тревога была вызвана ракетой, пущенной со стороны Ливана. Она была успешно перехвачена.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240929/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хайфа, рафах (провинция), хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хайфа, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия заявила о воздушной тревоге в городе Хайфа

ЦАХАЛ: в крупнейшем городе Израиля Хайфе прозвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии в Хайфе
Комплекс ПВО Patriot израильской армии в Хайфе - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии в Хайфе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в крупнейшем израильском северном городе Хайфа и на близлежащих территориях, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в Хайфе и на прилегающей (к городу) территории", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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Позднее Армия обороны Израиля сообщила, что тревога была вызвана ракетой, пущенной со стороны Ливана. Она была успешно перехвачена.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреИзраильХайфаРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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