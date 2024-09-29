Израильская армия заявила о воздушной тревоге в городе Хайфа
ЦАХАЛ: в крупнейшем городе Израиля Хайфе прозвучали сирены воздушной тревоги
© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии в Хайфе
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии в Хайфе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в крупнейшем израильском северном городе Хайфа и на близлежащих территориях, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в Хайфе и на прилегающей (к городу) территории", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Позднее Армия обороны Израиля сообщила, что тревога была вызвана ракетой, пущенной со стороны Ливана. Она была успешно перехвачена.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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