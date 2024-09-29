https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html

"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис

"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис - РИА Новости, 29.09.2024

"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис

Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего главу Белого дома Джо Байдена... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T16:17

2024-09-29T16:17

2024-09-29T16:18

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего главу Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми."Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась", — сказал он.По словам Трампа, только люди с ментальными отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой страдают США сегодня.Высказывание кандидата в президенты от Республиканской партии вызвало смех и аплодисменты собравшихся сторонников экс-президента.О когнитивных проблемах 81-летнего Байдена, старейшего в истории США президента, говорят в связи с его частыми оговорками и забывчивостью. Неудачное выступление на дебатах против Трампа привело к новой волне беспокойства за действующего американского лидера. Байден после провала вынужден был выйти из гонки, поддержав Харрис.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975277131.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, висконсин, выборы президента сша — 2024