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"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис - РИА Новости, 29.09.2024
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16:17 29.09.2024 (обновлено: 16:18 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html
"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис
"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис - РИА Новости, 29.09.2024
"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис
Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего главу Белого дома Джо Байдена... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:17
2024-09-29T16:18
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
висконсин
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего главу Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми."Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась", — сказал он.По словам Трампа, только люди с ментальными отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой страдают США сегодня.Высказывание кандидата в президенты от Республиканской партии вызвало смех и аплодисменты собравшихся сторонников экс-президента.О когнитивных проблемах 81-летнего Байдена, старейшего в истории США президента, говорят в связи с его частыми оговорками и забывчивостью. Неудачное выступление на дебатах против Трампа привело к новой волне беспокойства за действующего американского лидера. Байден после провала вынужден был выйти из гонки, поддержав Харрис.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975277131.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, висконсин, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Висконсин, Выборы президента США — 2024
"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис

Трамп: Камала Харрис родилась умственно отсталой

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего главу Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми.
"Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась", — сказал он.
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По словам Трампа, только люди с ментальными отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой страдают США сегодня.
Высказывание кандидата в президенты от Республиканской партии вызвало смех и аплодисменты собравшихся сторонников экс-президента.
О когнитивных проблемах 81-летнего Байдена, старейшего в истории США президента, говорят в связи с его частыми оговорками и забывчивостью. Неудачное выступление на дебатах против Трампа привело к новой волне беспокойства за действующего американского лидера. Байден после провала вынужден был выйти из гонки, поддержав Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВисконсинВыборы президента США — 2024
 
 
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