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"Никого не осталось": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО

"Никого не осталось": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 29.09.2024

"Никого не осталось": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО

Окружение украинской группировки в Угледаре ДНР говорит о серьезных проблемах ВСУ, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:00

2024-09-29T11:00

2024-09-29T11:02

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Окружение украинской группировки в Угледаре ДНР говорит о серьезных проблемах ВСУ, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Двухтысячную украинскую бригаду окружили в населенном пункте под названием Угледар <…>. Это означает, что Россия захватывает линии фронта", — отметил офицер.По мнению аналитика, Москве остается просто ждать, когда Киев сам попросит о мире, так как на любой удар российские военные могут ответить вдвое сильнее из-за дисбаланса в вооружениях и практически полного уничтожения украинской армии."Никого уже не осталось", — заключил он.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.

https://ria.ru/20240929/zapad-1975318939.html

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угледар

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безопасность, россия, днр, угледар, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф