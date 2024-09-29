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"Никого не осталось": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО
"Никого не осталось": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 29.09.2024
"Никого не осталось": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО
Окружение украинской группировки в Угледаре ДНР говорит о серьезных проблемах ВСУ, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:00
2024-09-29T11:00
2024-09-29T11:02
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Окружение украинской группировки в Угледаре ДНР говорит о серьезных проблемах ВСУ, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Двухтысячную украинскую бригаду окружили в населенном пункте под названием Угледар <…>. Это означает, что Россия захватывает линии фронта", — отметил офицер.По мнению аналитика, Москве остается просто ждать, когда Киев сам попросит о мире, так как на любой удар российские военные могут ответить вдвое сильнее из-за дисбаланса в вооружениях и практически полного уничтожения украинской армии."Никого уже не осталось", — заключил он.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
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"Никого не осталось": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО
Полковник Уилкерсон: окружение Угледара говорит о серьезных проблемах ВСУ