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Верховный суд вступился за жителя Читы, которому испортили крестик - РИА Новости, 29.09.2024
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03:37 29.09.2024 (обновлено: 03:48 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/sud-1975302796.html
Верховный суд вступился за жителя Читы, которому испортили крестик
Верховный суд вступился за жителя Читы, которому испортили крестик - РИА Новости, 29.09.2024
Верховный суд вступился за жителя Читы, которому испортили крестик
Верховный суд РФ защитил жителя Читы, которому ювелир при ремонте испортил крестик и цепочку, сказано в определении коллегии по гражданским делам. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T03:37
2024-09-29T03:48
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил жителя Читы, которому ювелир при ремонте испортил крестик и цепочку, сказано в определении коллегии по гражданским делам. Согласно материалам дела, житель Читы отдал ювелиру золотой крест 585-й пробы весом 6,11 грамма и золотую цепь "Бисмарк" 585-й пробы весом 23,04 грамма, чтобы запаять некоторые детали и починить пружину замка. При получении он обнаружил, что вес цепи уменьшился, а на кресте расплавлено тиснение, образ Христа расположен несимментрично, отрезан фрагмент узора (отдан отдельно от креста). Экспертиза установила, что это стало следствием нарушения технологии пайки и ремонта, а для их устранения нужна полная переплавка изделия. Мужчина обратился в суд с требованием возместить ему двойную стоимость украшения — почти 600 тысяч рублей и еще компенсацию морального вреда. Но читинский суд ограничился 10 тысячами рублей — сюда вошла стоимость переплавки крестика в новый и моральный вред. Суды апелляционной и кассационной инстанций с этим согласились, но Верховный суд России решил иначе. Суд указал, что тут следует применить Закон о защите прав потребителя, согласно которому, если работа выполняется с вещью потребителя, исполнитель отвечает за ее сохранность. "В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества - возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем", — сказано в определении. Суд направил дело на новое рассмотрение.
https://ria.ru/20240925/sud-1974644405.html
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Россия, Чита, Общество, Происшествия
Верховный суд вступился за жителя Читы, которому испортили крестик

Верховный суд встал на защиту жителя Читы, которому испортил крестик ювелир

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил жителя Читы, которому ювелир при ремонте испортил крестик и цепочку, сказано в определении коллегии по гражданским делам.
Согласно материалам дела, житель Читы отдал ювелиру золотой крест 585-й пробы весом 6,11 грамма и золотую цепь "Бисмарк" 585-й пробы весом 23,04 грамма, чтобы запаять некоторые детали и починить пружину замка. При получении он обнаружил, что вес цепи уменьшился, а на кресте расплавлено тиснение, образ Христа расположен несимментрично, отрезан фрагмент узора (отдан отдельно от креста).
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Экспертиза установила, что это стало следствием нарушения технологии пайки и ремонта, а для их устранения нужна полная переплавка изделия. Мужчина обратился в суд с требованием возместить ему двойную стоимость украшения — почти 600 тысяч рублей и еще компенсацию морального вреда. Но читинский суд ограничился 10 тысячами рублей — сюда вошла стоимость переплавки крестика в новый и моральный вред. Суды апелляционной и кассационной инстанций с этим согласились, но Верховный суд России решил иначе.
Суд указал, что тут следует применить Закон о защите прав потребителя, согласно которому, если работа выполняется с вещью потребителя, исполнитель отвечает за ее сохранность.
"В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества - возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем", — сказано в определении.
Суд направил дело на новое рассмотрение.
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