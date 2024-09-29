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Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за недели ГА ООН - РИА Новости, 29.09.2024
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06:02 29.09.2024 (обновлено: 06:15 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/ssha-1975308502.html
Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за недели ГА ООН
Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за недели ГА ООН - РИА Новости, 29.09.2024
Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за недели ГА ООН
Секретная служба США работает на пределе своих возможностей из-за того, что вынуждено обеспечивать охрану более 140 высокопоставленных лиц во время недели... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T06:02
2024-09-29T06:15
в мире
технологии
сша
дональд трамп
джо байден
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Секретная служба США работает на пределе своих возможностей из-за того, что вынуждено обеспечивать охрану более 140 высокопоставленных лиц во время недели высокого уровня 79-й Генеральной ассамблеи ООН, сообщил РИА Новости американский чиновник, знакомый с планированием операций службы. "Агентство никогда не было настроено на обеспечение такого повышенного уровня защиты… наш личный состав и оборудование работают на пределе возможностей… Секретная служба отвечает за безопасность более 140 мировых лидеров", - заявил чиновник. В субботу экс-президент США и кандидат в президенты страны Дональд Трамп заявил в ходе предвыборного митинга в Висконсине, что ему пришлось провести мероприятие на менее масштабной площадке по той причине, что администрация президента США Джо Байдена не смогла предоставить достаточно агентов Секретной службы для охраны более обширной территории. Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заявил РИА Новости, что служба предоставляет Трампу усиленную защиту, приоритет отдается снижению рисков для постоянного обеспечения его безопасности. Ранее исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу заявил, что спецслужбе не хватает специалистов и ресурсов для охраны первых лиц страны. В последние месяцы на Трампа были совершены две попытки покушения: в июле преступник ранил политика в ухо из штурмовой винтовки, злоумышленника ликвидировала Секретная служба, в сентябре к имению экс-президента подобрался другой вооруженный человек, он арестован.
https://ria.ru/20240920/tramp-1973926936.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, джо байден, повторное покушение на трампа
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Повторное покушение на Трампа
Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за недели ГА ООН

Секретная служба США работает на пределе возможностей на 79-й Генассамблее ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры ООН
Здание штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Секретная служба США работает на пределе своих возможностей из-за того, что вынуждено обеспечивать охрану более 140 высокопоставленных лиц во время недели высокого уровня 79-й Генеральной ассамблеи ООН, сообщил РИА Новости американский чиновник, знакомый с планированием операций службы.
"Агентство никогда не было настроено на обеспечение такого повышенного уровня защиты… наш личный состав и оборудование работают на пределе возможностей… Секретная служба отвечает за безопасность более 140 мировых лидеров", - заявил чиновник.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Секретная служба признала ошибки во время первого покушения на Трампа
20 сентября, 20:52
В субботу экс-президент США и кандидат в президенты страны Дональд Трамп заявил в ходе предвыборного митинга в Висконсине, что ему пришлось провести мероприятие на менее масштабной площадке по той причине, что администрация президента США Джо Байдена не смогла предоставить достаточно агентов Секретной службы для охраны более обширной территории.
Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заявил РИА Новости, что служба предоставляет Трампу усиленную защиту, приоритет отдается снижению рисков для постоянного обеспечения его безопасности.
Ранее исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу заявил, что спецслужбе не хватает специалистов и ресурсов для охраны первых лиц страны.
В последние месяцы на Трампа были совершены две попытки покушения: в июле преступник ранил политика в ухо из штурмовой винтовки, злоумышленника ликвидировала Секретная служба, в сентябре к имению экс-президента подобрался другой вооруженный человек, он арестован.
Полицейские у гольф-клуба во Флориде после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Секретной службе не хватает ресурсов для охраны первых лиц США, пишет WP
20 сентября, 17:13
 
В миреТехнологииСШАДональд ТрампДжо БайденПовторное покушение на Трампа
 
 
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