https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975366607.html

Спецоперация, 29 сентября: уничтожены объекты топливной инфраструктуры ВСУ

Спецоперация, 29 сентября: уничтожены объекты топливной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024

Спецоперация, 29 сентября: уничтожены объекты топливной инфраструктуры ВСУ

Российские войска за сутки поразили два украинских объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:52

2024-09-29T17:52

2024-09-29T18:32

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки поразили два украинских объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки, сообщило Минобороны.Ведомство также обнародовало сводку за сутки:Атаки на российские регионыПо данным Минобороны, ночью ПВО уничтожила и перехватила 125 украинских беспилотников:По результатам ночной атаки беспилотников в Воронежской области пострадавших нет, в самом региональном центре повреждены две квартиры, остекление дома и детская площадка, сообщил губернатор.При этом всего за четыре часа украинские войска выпустили 33 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Донецку и Горловке, заявило представительство ДНР в СЦКК.Удары вглубь УкраиныКак рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, в Запорожье по зданию СБУ, где находились офицеры из стран НАТО, нанесли удар, погибли 15 иностранцев. Он добавил, что квартал вокруг постройки перекрыли, идет разбор завалов.Кроме того, Лебедев сообщил, в Измаиле в Одесской области поражены два погрузочных терминала в порту и судоремонтный завод.По его словам, БПЛА атаковали цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта, там были видны вспышки взрывов. Помимо этого, дроны ударили и по судоремонтному заводу на улице Нахимова, бывшему заводу №999; там, как отметил Лебедев, произошла сильная детонация. Киев хочет использовать запрещенное оружиеПленные украинские военнослужащие сообщают, что украинские власти готовятся применить химическое и бактериологическое оружие, заразив с его помощью водоемы Херсонской области, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В свете возникающих угроз губернатор Сальдо предложил возродить в школах массовое обучение навыкам гражданской обороны.Сняли за УгледарКомбриг ВСУ в Угледаре в занятой украинскими силами части ДНР, Иван Винник снят с должности, пишет "Страна.ua".Такой вывод журналисты издания сделали из публикации на странице бригады в соцсети. В записи, размещенной от лица Винника, офицер благодарит личный состав подразделения и подводит итоги своей работы на посту.Обвинение в адрес СырскогоКритиковавшая руководство ВСУ депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома украинских войск Александра Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе.В своем посте в Facebook* она утверждает, что Сырский выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине. Безуглая назвала подобные ротации фейковыми, и обвинила Сырского в "содействии врагу"."Россию не победить"Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал сложившийся в украинском конфликте баланс сил ужасающим и очень отрезвляющим для киевского режима и Запада, его мнение публикует издание Bild.По словам политика, Украина никогда не сможет победить Россию.При этом Мерц считает, что Берлин должен сделать все, чтобы Москва сочла продолжение боевых действий безнадежной затеей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

https://ria.ru/20240929/uyazvimaya-1975115568.html

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