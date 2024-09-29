https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975366607.html
Спецоперация, 29 сентября: уничтожены объекты топливной инфраструктуры ВСУ
Спецоперация, 29 сентября: уничтожены объекты топливной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
Спецоперация, 29 сентября: уничтожены объекты топливной инфраструктуры ВСУ
Российские войска за сутки поразили два украинских объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:52
2024-09-29T17:52
2024-09-29T18:32
специальная военная операция на украине
россия
александр сырский
сергей лебедев
украина
германия
владимир сальдо
служба безопасности украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки поразили два украинских объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки, сообщило Минобороны.Ведомство также обнародовало сводку за сутки:Атаки на российские регионыПо данным Минобороны, ночью ПВО уничтожила и перехватила 125 украинских беспилотников:По результатам ночной атаки беспилотников в Воронежской области пострадавших нет, в самом региональном центре повреждены две квартиры, остекление дома и детская площадка, сообщил губернатор.При этом всего за четыре часа украинские войска выпустили 33 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Донецку и Горловке, заявило представительство ДНР в СЦКК.Удары вглубь УкраиныКак рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, в Запорожье по зданию СБУ, где находились офицеры из стран НАТО, нанесли удар, погибли 15 иностранцев. Он добавил, что квартал вокруг постройки перекрыли, идет разбор завалов.Кроме того, Лебедев сообщил, в Измаиле в Одесской области поражены два погрузочных терминала в порту и судоремонтный завод.По его словам, БПЛА атаковали цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта, там были видны вспышки взрывов. Помимо этого, дроны ударили и по судоремонтному заводу на улице Нахимова, бывшему заводу №999; там, как отметил Лебедев, произошла сильная детонация. Киев хочет использовать запрещенное оружиеПленные украинские военнослужащие сообщают, что украинские власти готовятся применить химическое и бактериологическое оружие, заразив с его помощью водоемы Херсонской области, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В свете возникающих угроз губернатор Сальдо предложил возродить в школах массовое обучение навыкам гражданской обороны.Сняли за УгледарКомбриг ВСУ в Угледаре в занятой украинскими силами части ДНР, Иван Винник снят с должности, пишет "Страна.ua".Такой вывод журналисты издания сделали из публикации на странице бригады в соцсети. В записи, размещенной от лица Винника, офицер благодарит личный состав подразделения и подводит итоги своей работы на посту.Обвинение в адрес СырскогоКритиковавшая руководство ВСУ депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома украинских войск Александра Сырского в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе.В своем посте в Facebook* она утверждает, что Сырский выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине. Безуглая назвала подобные ротации фейковыми, и обвинила Сырского в "содействии врагу"."Россию не победить"Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал сложившийся в украинском конфликте баланс сил ужасающим и очень отрезвляющим для киевского режима и Запада, его мнение публикует издание Bild.По словам политика, Украина никогда не сможет победить Россию.При этом Мерц считает, что Берлин должен сделать все, чтобы Москва сочла продолжение боевых действий безнадежной затеей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, александр сырский, сергей лебедев, украина, германия, владимир сальдо, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Сырский, Сергей Лебедев, Украина, Германия, Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки поразили два украинских объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки, сообщило Минобороны.
Ведомство также обнародовало сводку за сутки:
- Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска, а также артиллерия нанесли поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах;
- Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу Hammer и 172 украинских дрона самолетного типа.
- Потери ВСУ составили до 1965 человек.
Атаки на российские регионы
По данным Минобороны, ночью ПВО уничтожила и перехватила 125 украинских беспилотников:
- Над территорией Волгоградской области — 67 БПЛА;
- Над Ростовской — 18;
- Над Белгородской и Воронежской — по 17;
- Над акваторией Азовского моря — 3;
- Над Брянской и Курской областями — по одному.
По результатам ночной атаки беспилотников в Воронежской области
пострадавших нет, в самом региональном центре
повреждены две квартиры, остекление дома и детская площадка, сообщил губернатор.
При этом всего за четыре часа украинские войска выпустили 33 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Донецку и Горловке, заявило представительство ДНР в СЦКК.
Как рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, в Запорожье по зданию СБУ
, где находились офицеры из стран НАТО
, нанесли удар, погибли 15 иностранцев. Он добавил, что квартал вокруг постройки перекрыли, идет разбор завалов.
Кроме того, Лебедев сообщил, в Измаиле в Одесской области поражены два погрузочных терминала в порту и судоремонтный завод.
По его словам, БПЛА атаковали цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта, там были видны вспышки взрывов. Помимо этого, дроны ударили и по судоремонтному заводу на улице Нахимова, бывшему заводу №999; там, как отметил Лебедев, произошла сильная детонация.
Киев хочет использовать запрещенное оружие
Пленные украинские военнослужащие сообщают, что украинские власти готовятся применить химическое и бактериологическое оружие, заразив с его помощью водоемы Херсонской области
, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
.
В свете возникающих угроз губернатор Сальдо предложил возродить в школах массовое обучение навыкам гражданской обороны.
Комбриг ВСУ в Угледаре
в занятой украинскими силами части ДНР
, Иван Винник снят с должности, пишет "Страна.ua".
Такой вывод журналисты издания сделали из публикации на странице бригады в соцсети. В записи, размещенной от лица Винника, офицер благодарит личный состав подразделения и подводит итоги своей работы на посту.
Обвинение в адрес Сырского
Критиковавшая руководство ВСУ депутат Верховной рады
Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома украинских войск Александра Сырского
в проведении бессмысленных ротаций в Донбассе
.
В своем посте в Facebook* она утверждает, что Сырский выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине. Безуглая назвала подобные ротации фейковыми, и обвинила Сырского в "содействии врагу".
Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС
) Фридрих Мерц
назвал сложившийся в украинском конфликте баланс сил ужасающим и очень отрезвляющим для киевского режима и Запада, его мнение публикует издание Bild.
По словам политика, Украина никогда не сможет победить Россию.
При этом Мерц считает, что Берлин должен сделать все, чтобы Москва сочла продолжение боевых действий безнадежной затеей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.