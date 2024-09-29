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ВСУ потеряли в Харьковской области до 70 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Харьковской области до 70 боевиков за сутки - РИА Новости, 29.09.2024
ВСУ потеряли в Харьковской области до 70 боевиков за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:12
2024-09-29T12:12
2024-09-29T12:24
специальная военная операция на украине
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харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, четыре автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли в Харьковской области до 70 боевиков за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли в Харьковской области до 70 боевиков и 4 автомобиля за сутки