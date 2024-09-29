https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975332250.html

ВСУ потеряли в Харьковской области до 70 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в Харьковской области до 70 боевиков за сутки - РИА Новости, 29.09.2024

ВСУ потеряли в Харьковской области до 70 боевиков за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:12

2024-09-29T12:12

2024-09-29T12:24

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, четыре автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность