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В деле экс-мэра Сочи нашли неустановленных соучастников - РИА Новости, 29.09.2024
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05:10 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/sochi-1975306622.html
В деле экс-мэра Сочи нашли неустановленных соучастников
В деле экс-мэра Сочи нашли неустановленных соучастников - РИА Новости, 29.09.2024
В деле экс-мэра Сочи нашли неустановленных соучастников
Следствие указало, что в уголовном деле бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского есть неустановленные соучастники, сказано в материалах дела,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T05:10
2024-09-29T05:10
происшествия
луганская народная республика
сочи
краснодарский край
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следствие указало, что в уголовном деле бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского есть неустановленные соучастники, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мещанский суд Москвы ранее арестовал Копайгородского. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает. По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. "На свободе продолжают находиться неустановленные соучастники преступления, круг которых на данный момент окончательно не определен", - сказано в материалах дела. Как сообщал источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20240925/kopaygorodskiy-1974575089.html
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луганская народная республика
сочи
краснодарский край
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происшествия, луганская народная республика, сочи, краснодарский край
Происшествия, Луганская Народная Республика, Сочи, Краснодарский край
В деле экс-мэра Сочи нашли неустановленных соучастников

В деле Копайгородского присутствуют неустановленные соучастники

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава Сочи Алексей Копайгородский
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
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Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следствие указало, что в уголовном деле бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского есть неустановленные соучастники, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Мещанский суд Москвы ранее арестовал Копайгородского. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает. По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Источник сообщил о задержании экс-мэра Сочи Копайгородского
25 сентября, 12:23
"На свободе продолжают находиться неустановленные соучастники преступления, круг которых на данный момент окончательно не определен", - сказано в материалах дела.
Как сообщал источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО
25 сентября, 23:40
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСочиКраснодарский край
 
 
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