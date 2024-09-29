https://ria.ru/20240929/snaypery-1975309929.html

Снайперы отряда группировки "Запад" поразили более 20 целей каждый

Снайперы отряда группировки "Запад" поразили более 20 целей каждый - РИА Новости, 29.09.2024

Снайперы отряда группировки "Запад" поразили более 20 целей каждый

Бойцы отряда российских снайперов группировки "Запад" поразили на СВО более 20 целей каждый, сообщил РИА Новости снайпер группировки войск "Запад" с позывным... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T06:50

2024-09-29T06:50

2024-09-29T06:52

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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Бойцы отряда российских снайперов группировки "Запад" поразили на СВО более 20 целей каждый, сообщил РИА Новости снайпер группировки войск "Запад" с позывным "Саныч". "На каждого человека больше чем два десятка (поражённых целей)" <...> Как правило, противник заходит на ротацию группами. Примерное время знаешь, когда они заходят, когда "птички" не работают и когда сумрак. Заходят по три-четыре человека, соответственно, выслеживаешь их тропы", — рассказал о своей боевой работе в зоне СВО снайпер с позывным "Саныч". Боец отметил, что для снайперов особенно важны выдержка и маскировка, поскольку в засаде приходится находиться неподвижно часами. "Постоянно лежки такие. На ночь заходим, утром уходим на другую (лежку)", — добавил снайпер с позывным "Финн". Дальность выстрела зависит от местности и может меняться, поскольку линия ЛБС постоянно двигается, объяснили снайперы. "Дистанция может быть от 500 метров, как правило, не ближе, и до полутора-двух километров. Все зависимо, опять же, от местности, на какой высоте сидишь: в низине, на высоте, на равнине", — сказал снайпер с позывным "Саныч".

https://ria.ru/20240928/spetsoperatsiya-1975241186.html

https://ria.ru/20240929/bouz-1975307742.html

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в мире, вооруженные силы рф