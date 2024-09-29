https://ria.ru/20240929/shkola-1975362895.html

СК проверит школу в Калининграде из-за детей мигрантов, не знающих русский

СК проверит школу в Калининграде из-за детей мигрантов, не знающих русский - РИА Новости, 30.09.2024

СК проверит школу в Калининграде из-за детей мигрантов, не знающих русский

Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад в связи с публикацией в соцсетях о школе в Калининграде, куда приняли для обучения детей мигрантов, не... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-29T17:15

2024-09-29T17:15

2024-09-30T00:02

россия

калининград

калининградская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад в связи с публикацией в соцсетях о школе в Калининграде, куда приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, сообщается в Telegram-канале ведомства."В центральный аппарат СК России будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда. Председателем СК России дано поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Калининградской области Евгению Козырецкому организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.Как отмечает ведомство, по данным соцсетей, родители учеников обеспокоены сложившейся ситуацией. Подчеркивается, что с учетом количества принятых для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, нарушен образовательный процесс, но руководство школы не принимает необходимых мер.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

россия

калининград

калининградская область

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россия, калининград, калининградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия