https://ria.ru/20240929/shkola-1975362895.html
СК проверит школу в Калининграде из-за детей мигрантов, не знающих русский
СК проверит школу в Калининграде из-за детей мигрантов, не знающих русский - РИА Новости, 30.09.2024
СК проверит школу в Калининграде из-за детей мигрантов, не знающих русский
Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад в связи с публикацией в соцсетях о школе в Калининграде, куда приняли для обучения детей мигрантов, не... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-29T17:15
2024-09-29T17:15
2024-09-30T00:02
россия
калининград
калининградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад в связи с публикацией в соцсетях о школе в Калининграде, куда приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, сообщается в Telegram-канале ведомства."В центральный аппарат СК России будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда. Председателем СК России дано поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Калининградской области Евгению Козырецкому организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.Как отмечает ведомство, по данным соцсетей, родители учеников обеспокоены сложившейся ситуацией. Подчеркивается, что с учетом количества принятых для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, нарушен образовательный процесс, но руководство школы не принимает необходимых мер.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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россия, калининград, калининградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Калининград, Калининградская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК проверит школу в Калининграде из-за детей мигрантов, не знающих русский
СК проверит школу в Калининграде из-за приема детей не знающих русский мигрантов