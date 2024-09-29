https://ria.ru/20240929/samolet-1975342872.html

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы, пишут СМИ

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы, пишут СМИ

Пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Самару, скончался на борту, пишут "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:16

2024-09-29T14:16

2024-09-29T19:53

происшествия

москва

ульяновск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Самару, скончался на борту, пишут "Известия" со ссылкой на источник."Сорокачетырехлетний мужчина вылетел из Внуково вместе с супругой, сыном и внуком. Ему стало плохо еще в аэропорту, однако в воздушной гавани ему помогли. <...> Во время полета пассажиру снова стало плохо", — рассказал источник издания.Отмечается, что судно совершило экстренную посадку в Ульяновске. На место происшествия приехала скорая помощь. Однако врачи не смогли спасти мужчину, они констатировали его смерть. Возможной причиной этого могли стать проблемы с сердцем, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html

https://ria.ru/20240929/dtp-1975296509.html

москва

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ульяновск