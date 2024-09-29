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Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы, пишут СМИ
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы, пишут СМИ
Пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Самару, скончался на борту, пишут "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:16
2024-09-29T14:16
2024-09-29T19:53
происшествия
москва
ульяновск
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Самару, скончался на борту, пишут "Известия" со ссылкой на источник."Сорокачетырехлетний мужчина вылетел из Внуково вместе с супругой, сыном и внуком. Ему стало плохо еще в аэропорту, однако в воздушной гавани ему помогли. <...> Во время полета пассажиру снова стало плохо", — рассказал источник издания.Отмечается, что судно совершило экстренную посадку в Ульяновске. На место происшествия приехала скорая помощь. Однако врачи не смогли спасти мужчину, они констатировали его смерть. Возможной причиной этого могли стать проблемы с сердцем, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html
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происшествия, москва, ульяновск
Происшествия, Москва, Ульяновск
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы, пишут СМИ
"Известия": пассажир скончался во время рейса из Москвы в Самару