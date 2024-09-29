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Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске
Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске - РИА Новости, 29.09.2024
Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске
Самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта "Внуково" в Самару, по пути на полтора часа совершал посадку в Ульяновске, следует из данных... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T01:05
2024-09-29T01:05
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САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта "Внуково" в Самару, по пути на полтора часа совершал посадку в Ульяновске, следует из данных онлайн-табло на сайте перевозчика. Ранее ряд Telegram-каналов, в частности канал 112, сообщали, что рейс "Победы" по пути из Москвы в Самару сел в Ульяновске якобы из-за смерти пассажира. "Рейс DP421. Город вылета — Москва (Внуково). Город прибытия — Ульяновск (Баратаевка). Вылет — 19.05 (мск). Прилет — 21.50 (20.50 мск). Статус — прибыл. Рейс DP421. Город вылета — Ульяновск (Баратаевка). Город прибытия — Самара (Курумоч). Вылет — 23.15 (22.15 мск). Прилет - 00.00 (23.00 мск). Статус — прибыл", - указано на табло. Аналогично о посадке в Ульяновске этого рейса свидетельствуют данные онлайн-табло на сайтах аэропортов "Внуково" и "Курумоч". В аэропорту Ульяновска отказалась прокомментировать РИА Новости информацию о причинах и обстоятельствах экстренной посадки самолета в воздушной гавани.
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ульяновск, москва, самара, курумоч (аэропорт), происшествия
Ульяновск, Москва, Самара, Курумоч (аэропорт), Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске
Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске на полтора часа
САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта "Внуково" в Самару, по пути на полтора часа совершал посадку в Ульяновске, следует из данных онлайн-табло на сайте перевозчика.
Ранее ряд Telegram-каналов, в частности канал 112, сообщали, что рейс "Победы" по пути из Москвы в Самару сел в Ульяновске якобы из-за смерти пассажира.
"Рейс DP421. Город вылета — Москва (Внуково). Город прибытия — Ульяновск (Баратаевка). Вылет — 19.05 (мск). Прилет — 21.50 (20.50 мск). Статус — прибыл. Рейс DP421. Город вылета — Ульяновск (Баратаевка). Город прибытия — Самара
(Курумоч
). Вылет — 23.15 (22.15 мск). Прилет - 00.00 (23.00 мск). Статус — прибыл", - указано на табло.
Аналогично о посадке в Ульяновске этого рейса свидетельствуют данные онлайн-табло на сайтах аэропортов "Внуково" и "Курумоч".
В аэропорту Ульяновска отказалась прокомментировать РИА Новости информацию о причинах и обстоятельствах экстренной посадки самолета в воздушной гавани.