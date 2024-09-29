Рейтинг@Mail.ru
Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 29.09.2024 (обновлено: 01:52 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/samolet-1975297725.html
Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске
Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске - РИА Новости, 29.09.2024
Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске
Самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта "Внуково" в Самару, по пути на полтора часа совершал посадку в Ульяновске, следует из данных... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T01:05
2024-09-29T01:52
ульяновск
москва
самара
курумоч (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809644067_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_4833510caeea0324b8ff1031e6dc615e.jpg
САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта "Внуково" в Самару, по пути на полтора часа совершал посадку в Ульяновске, следует из данных онлайн-табло на сайте перевозчика. Ранее ряд Telegram-каналов, в частности канал 112, сообщали, что рейс "Победы" по пути из Москвы в Самару сел в Ульяновске якобы из-за смерти пассажира. "Рейс DP421. Город вылета — Москва (Внуково). Город прибытия — Ульяновск (Баратаевка). Вылет — 19.05 (мск). Прилет — 21.50 (20.50 мск). Статус — прибыл. Рейс DP421. Город вылета — Ульяновск (Баратаевка). Город прибытия — Самара (Курумоч). Вылет — 23.15 (22.15 мск). Прилет - 00.00 (23.00 мск). Статус — прибыл", - указано на табло. Аналогично о посадке в Ульяновске этого рейса свидетельствуют данные онлайн-табло на сайтах аэропортов "Внуково" и "Курумоч". В аэропорту Ульяновска отказалась прокомментировать РИА Новости информацию о причинах и обстоятельствах экстренной посадки самолета в воздушной гавани.
https://ria.ru/20240926/akter-1974915572.html
ульяновск
москва
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809644067_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8214d668956ac9e13659b427d4a7cffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновск, москва, самара, курумоч (аэропорт), происшествия
Ульяновск, Москва, Самара, Курумоч (аэропорт), Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске

Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске на полтора часа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта "Внуково" в Самару, по пути на полтора часа совершал посадку в Ульяновске, следует из данных онлайн-табло на сайте перевозчика.
Ранее ряд Telegram-каналов, в частности канал 112, сообщали, что рейс "Победы" по пути из Москвы в Самару сел в Ульяновске якобы из-за смерти пассажира.
"Рейс DP421. Город вылета — Москва (Внуково). Город прибытия — Ульяновск (Баратаевка). Вылет — 19.05 (мск). Прилет — 21.50 (20.50 мск). Статус — прибыл. Рейс DP421. Город вылета — Ульяновск (Баратаевка). Город прибытия — Самара (Курумоч). Вылет — 23.15 (22.15 мск). Прилет - 00.00 (23.00 мск). Статус — прибыл", - указано на табло.
Аналогично о посадке в Ульяновске этого рейса свидетельствуют данные онлайн-табло на сайтах аэропортов "Внуково" и "Курумоч".
В аэропорту Ульяновска отказалась прокомментировать РИА Новости информацию о причинах и обстоятельствах экстренной посадки самолета в воздушной гавани.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ
26 сентября, 17:38
 
УльяновскМоскваСамараКурумоч (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала