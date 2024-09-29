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Россия должна принимать решения на фоне действий Запада, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/rossija-1975330361.html
Россия должна принимать решения на фоне действий Запада, заявили в Кремле
Россия должна принимать решения на фоне действий Запада, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.09.2024
Россия должна принимать решения на фоне действий Запада, заявили в Кремле
Россия на фоне действий Запада, который всё сильнее вовлекается в конфликт на Украине, а также на фоне утопических рассуждений Киева о "принуждении" РФ к миру... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:02
2024-09-29T12:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий песков
павел зарубин
нато
безопасность
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия на фоне действий Запада, который всё сильнее вовлекается в конфликт на Украине, а также на фоне утопических рассуждений Киева о "принуждении" РФ к миру должна принимать решения и быть готовой их внедрять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о корректировках, которые предлагается внести в "ядерную доктрину" страны. "Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постепенно имеет тенденцию к росту... Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо Россию, дескать, "принуждать к миру". Такие идут ошибочные и способные вызвать очень негативные последствия для киевского режима разговоры. И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, видео выложено в Telegram-канале журналиста. По словам Пескова, вектор развития международной обстановки, нагнетание напряжённости вокруг границ России, участие ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева и продвижение военной инфраструктуры НАТО к граница РФ — "всё это делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания".
https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html
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россия, украина, киев, дмитрий песков, павел зарубин, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО, Безопасность
Россия должна принимать решения на фоне действий Запада, заявили в Кремле

Песков: Россия должна принимать решения и быть готова их внедрять

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД РФ
Московский Кремль и здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и здание МИД РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия на фоне действий Запада, который всё сильнее вовлекается в конфликт на Украине, а также на фоне утопических рассуждений Киева о "принуждении" РФ к миру должна принимать решения и быть готовой их внедрять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о корректировках, которые предлагается внести в "ядерную доктрину" страны.
«
"Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постепенно имеет тенденцию к росту... Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо Россию, дескать, "принуждать к миру". Такие идут ошибочные и способные вызвать очень негативные последствия для киевского режима разговоры. И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
По словам Пескова, вектор развития международной обстановки, нагнетание напряжённости вокруг границ России, участие ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева и продвижение военной инфраструктуры НАТО к граница РФ — "всё это делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия
26 сентября, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковПавел ЗарубинНАТОБезопасность
 
 
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