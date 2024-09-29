https://ria.ru/20240929/rossija-1975330361.html

Россия должна принимать решения на фоне действий Запада, заявили в Кремле

Россия должна принимать решения на фоне действий Запада, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.09.2024

Россия должна принимать решения на фоне действий Запада, заявили в Кремле

Россия на фоне действий Запада, который всё сильнее вовлекается в конфликт на Украине, а также на фоне утопических рассуждений Киева о "принуждении" РФ к миру... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:02

2024-09-29T12:02

2024-09-29T12:02

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

дмитрий песков

павел зарубин

нато

безопасность

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия на фоне действий Запада, который всё сильнее вовлекается в конфликт на Украине, а также на фоне утопических рассуждений Киева о "принуждении" РФ к миру должна принимать решения и быть готовой их внедрять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о корректировках, которые предлагается внести в "ядерную доктрину" страны. "Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постепенно имеет тенденцию к росту... Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо Россию, дескать, "принуждать к миру". Такие идут ошибочные и способные вызвать очень негативные последствия для киевского режима разговоры. И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, видео выложено в Telegram-канале журналиста. По словам Пескова, вектор развития международной обстановки, нагнетание напряжённости вокруг границ России, участие ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева и продвижение военной инфраструктуры НАТО к граница РФ — "всё это делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания".

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, дмитрий песков, павел зарубин, нато, безопасность