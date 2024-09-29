https://ria.ru/20240929/rezervy-1975340632.html

Российские войска ударили по скоплению резервов ВСУ в Сумской области

Российские войска ударили по скоплению резервов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.09.2024

Российские войска ударили по скоплению резервов ВСУ в Сумской области

Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 10 украинских бригад в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:51

2024-09-29T13:51

2024-09-29T13:51

специальная военная операция на украине

сумская область

сумы

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 10 украинских бригад в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бояро-Лежичи, Ворожба, Вишенки, Глухов, Журавка, Кучеровка, Мирополье, Приволье, Павловка, Ревякино, Речки, Сумы, Червонопрапорное, Шалыгино и Хотень", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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сумская область, сумы, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)