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Российские войска ударили по скоплению резервов ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили по скоплению резервов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.09.2024
Российские войска ударили по скоплению резервов ВСУ в Сумской области
Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 10 украинских бригад в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:51
2024-09-29T13:51
2024-09-29T13:51
специальная военная операция на украине
сумская область
сумы
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 10 украинских бригад в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бояро-Лежичи, Ворожба, Вишенки, Глухов, Журавка, Кучеровка, Мирополье, Приволье, Павловка, Ревякино, Речки, Сумы, Червонопрапорное, Шалыгино и Хотень", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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сумская область, сумы, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сумы, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска ударили по скоплению резервов ВСУ в Сумской области
МО: ВС России ударили по резервам десяти украинских бригад в Сумской области