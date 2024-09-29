https://ria.ru/20240929/rezervuary-1975368195.html

Израиль нанес удар по резервуарам с топливом в Йемене, сообщил источник

Израиль нанес удар по резервуарам с топливом в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2024

Израиль нанес удар по резервуарам с топливом в Йемене, сообщил источник

Израильские истребители разбомбили резервуары для хранения топлива в порту Рас-Исса на севере города Ходейда в Йемепне, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T18:07

2024-09-29T18:07

2024-09-29T18:20

в мире

йемен

израиль

ходейда (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_a4ec20e287e43cdc53890ad26f982d8b.jpg

КАИР, 29 сен - РИА Новости. Израильские истребители разбомбили резервуары для хранения топлива в порту Рас-Исса на севере города Ходейда в Йемепне, сообщил РИА Новости источник в администрации провинции Ходейда."Израильские истребители разбомбили резервуары для хранения топлива в порту Рас-Исса на севере города Ходейда после аналогичного обстрела порта Ходейда", - уточнил источник.Израиль предпринял обстрел Йемена после того, как несколько ракет из Йемена долетели до его центральной части.Йеменский телеканал "Аль-Масира" сообщил, что удары израильской авиации были нанесены по гражданской инфраструктуре провинции Ходейда, в частности, кроме нефтехранилищ в портах, по двум местным электростанциям.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

йемен

израиль

ходейда (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, израиль, ходейда (город)