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Израиль нанес удар по резервуарам с топливом в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2024
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18:07 29.09.2024 (обновлено: 18:20 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/rezervuary-1975368195.html
Израиль нанес удар по резервуарам с топливом в Йемене, сообщил источник
Израиль нанес удар по резервуарам с топливом в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2024
Израиль нанес удар по резервуарам с топливом в Йемене, сообщил источник
Израильские истребители разбомбили резервуары для хранения топлива в порту Рас-Исса на севере города Ходейда в Йемепне, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T18:07
2024-09-29T18:20
в мире
йемен
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КАИР, 29 сен - РИА Новости. Израильские истребители разбомбили резервуары для хранения топлива в порту Рас-Исса на севере города Ходейда в Йемепне, сообщил РИА Новости источник в администрации провинции Ходейда."Израильские истребители разбомбили резервуары для хранения топлива в порту Рас-Исса на севере города Ходейда после аналогичного обстрела порта Ходейда", - уточнил источник.Израиль предпринял обстрел Йемена после того, как несколько ракет из Йемена долетели до его центральной части.Йеменский телеканал "Аль-Масира" сообщил, что удары израильской авиации были нанесены по гражданской инфраструктуре провинции Ходейда, в частности, кроме нефтехранилищ в портах, по двум местным электростанциям.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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в мире, йемен, израиль, ходейда (город)
В мире, Йемен, Израиль, Ходейда (город)
Израиль нанес удар по резервуарам с топливом в Йемене, сообщил источник

Израильские ВВС разбомбили нефтехранилища в порту на севере Ходейды

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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КАИР, 29 сен - РИА Новости. Израильские истребители разбомбили резервуары для хранения топлива в порту Рас-Исса на севере города Ходейда в Йемепне, сообщил РИА Новости источник в администрации провинции Ходейда.
"Израильские истребители разбомбили резервуары для хранения топлива в порту Рас-Исса на севере города Ходейда после аналогичного обстрела порта Ходейда", - уточнил источник.
Израиль предпринял обстрел Йемена после того, как несколько ракет из Йемена долетели до его центральной части.
Йеменский телеканал "Аль-Масира" сообщил, что удары израильской авиации были нанесены по гражданской инфраструктуре провинции Ходейда, в частности, кроме нефтехранилищ в портах, по двум местным электростанциям.
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