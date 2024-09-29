https://ria.ru/20240929/rabota-1975327082.html

СМИ: работодатели изменили отношение к кандидатам старше пятидесяти

СМИ: работодатели изменили отношение к кандидатам старше пятидесяти - РИА Новости, 29.09.2024

СМИ: работодатели изменили отношение к кандидатам старше пятидесяти

Российские работодатели стали более лояльно относиться к кандидатам старше 50 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:26

2024-09-29T11:26

2024-09-29T11:26

общество

россия

superjob

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские работодатели стали более лояльно относиться к кандидатам старше 50 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob."Работодатели в условиях острого дефицита на рынке труда все чаще стали отказываться от лишних барьеров при найме и более лояльно относиться к соискателям старше 50 лет", — говорится в публикации.Как отмечается, организациям приходится подстраиваться под новые реалии.По словам экспертов, работодатели реализуют две стратегии. Во-первых, они вкладывают ресурсы в удержание персонала. Во-вторых, расширяют воронку найма, приглашая на работу более молодых и возрастных кандидатов.Во вторник в исследовательском центре "Зарплаты.ру" рассказали, что двадцать семь процентов россиян в этом году сталкивались с предвзятым отношением в трудовой сфере, при этом возраст чаще всего вызывает сложности в организациях медицинской сферы, а внешность зачастую разочаровывает работодателей в отрасли продаж и финансов.

https://ria.ru/20240927/moshenniki-1974976173.html

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общество, россия, superjob