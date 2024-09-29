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СМИ: работодатели изменили отношение к кандидатам старше пятидесяти - РИА Новости, 29.09.2024
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11:26 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/rabota-1975327082.html
СМИ: работодатели изменили отношение к кандидатам старше пятидесяти
СМИ: работодатели изменили отношение к кандидатам старше пятидесяти - РИА Новости, 29.09.2024
СМИ: работодатели изменили отношение к кандидатам старше пятидесяти
Российские работодатели стали более лояльно относиться к кандидатам старше 50 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:26
2024-09-29T11:26
общество
россия
superjob
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские работодатели стали более лояльно относиться к кандидатам старше 50 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob."Работодатели в условиях острого дефицита на рынке труда все чаще стали отказываться от лишних барьеров при найме и более лояльно относиться к соискателям старше 50 лет", — говорится в публикации.Как отмечается, организациям приходится подстраиваться под новые реалии.По словам экспертов, работодатели реализуют две стратегии. Во-первых, они вкладывают ресурсы в удержание персонала. Во-вторых, расширяют воронку найма, приглашая на работу более молодых и возрастных кандидатов.Во вторник в исследовательском центре "Зарплаты.ру" рассказали, что двадцать семь процентов россиян в этом году сталкивались с предвзятым отношением в трудовой сфере, при этом возраст чаще всего вызывает сложности в организациях медицинской сферы, а внешность зачастую разочаровывает работодателей в отрасли продаж и финансов.
https://ria.ru/20240927/moshenniki-1974976173.html
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общество, россия, superjob
Общество, Россия, SuperJob
СМИ: работодатели изменили отношение к кандидатам старше пятидесяти

РБК: российские работодатели стали более благосклонны к кандидатам старше 50 лет

© iStock.com / opoljaРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© iStock.com / opolja
Рукопожатие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские работодатели стали более лояльно относиться к кандидатам старше 50 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.
"Работодатели в условиях острого дефицита на рынке труда все чаще стали отказываться от лишних барьеров при найме и более лояльно относиться к соискателям старше 50 лет", — говорится в публикации.
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Как отмечается, организациям приходится подстраиваться под новые реалии.
По словам экспертов, работодатели реализуют две стратегии. Во-первых, они вкладывают ресурсы в удержание персонала. Во-вторых, расширяют воронку найма, приглашая на работу более молодых и возрастных кандидатов.
Во вторник в исследовательском центре "Зарплаты.ру" рассказали, что двадцать семь процентов россиян в этом году сталкивались с предвзятым отношением в трудовой сфере, при этом возраст чаще всего вызывает сложности в организациях медицинской сферы, а внешность зачастую разочаровывает работодателей в отрасли продаж и финансов.
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