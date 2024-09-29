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В Ростовской области силы ПВО за ночь уничтожили 18 БПЛА
В Ростовской области силы ПВО за ночь уничтожили 18 БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
В Ростовской области силы ПВО за ночь уничтожили 18 БПЛА
ПВО ночью уничтожила 18 БПЛА в Ростовской области, по оперативной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T06:15
2024-09-29T06:15
2024-09-29T06:21
ростовская область
азовский район
миллеровский район
василий голубев
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила 18 БПЛА в Ростовской области, по оперативной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев.Глава региона ранее сообщал, что в ночь на воскресенье ПВО уничтожила четыре БПЛА в Азовском районе Ростовской области."Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА, в том числе пять - в юго-западной части региона и 13 - в Миллеровском районе. По оперативной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал Голубев в Telegram-канале.
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азовский район
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ростовская область, азовский район, миллеровский район, василий голубев, безопасность, вооруженные силы рф
Ростовская область, Азовский район, Миллеровский район, Василий Голубев, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Ростовской области силы ПВО за ночь уничтожили 18 БПЛА
Голубев: силы ПВО за ночь уничтожили 18 БПЛА, пострадавших нет