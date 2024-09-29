https://ria.ru/20240929/pvo-1975298789.html

Силы ПВО сбили неизвестный объект над Луганском

Силы ПВО сбили неизвестный объект над Луганском - РИА Новости, 29.09.2024

Силы ПВО сбили неизвестный объект над Луганском

Силы ПВО ВС РФ сработали по цели в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T01:52

2024-09-29T01:52

2024-09-29T01:56

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ЛУГАНСК. 29 сен - РИА Новости. Силы ПВО ВС РФ сработали по цели в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости. Около 1.05 в небе над Луганском сработали силы ПВО, после чего корреспондент наблюдал падение неизвестного объекта. "Отработало ПВО. На данный момент информация уточняется", - подтвердил РИА Новости источник в силовых структурах.

https://ria.ru/20240929/trevoga-1975296362.html

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вооруженные силы рф, безопасность, россия, луганск