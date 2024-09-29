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Силы ПВО сбили неизвестный объект над Луганском - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:52 29.09.2024 (обновлено: 01:56 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pvo-1975298789.html
Силы ПВО сбили неизвестный объект над Луганском
Силы ПВО сбили неизвестный объект над Луганском - РИА Новости, 29.09.2024
Силы ПВО сбили неизвестный объект над Луганском
Силы ПВО ВС РФ сработали по цели в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T01:52
2024-09-29T01:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
луганск
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ЛУГАНСК. 29 сен - РИА Новости. Силы ПВО ВС РФ сработали по цели в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости. Около 1.05 в небе над Луганском сработали силы ПВО, после чего корреспондент наблюдал падение неизвестного объекта. "Отработало ПВО. На данный момент информация уточняется", - подтвердил РИА Новости источник в силовых структурах.
https://ria.ru/20240929/trevoga-1975296362.html
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, луганск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Луганск
Силы ПВО сбили неизвестный объект над Луганском

Силы ПВО отработали по неизвестной цели в небе над Луганском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Тор"
ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК. 29 сен - РИА Новости. Силы ПВО ВС РФ сработали по цели в небе над Луганском, передает корреспондент РИА Новости.
Около 1.05 в небе над Луганском сработали силы ПВО, после чего корреспондент наблюдал падение неизвестного объекта.
"Отработало ПВО. На данный момент информация уточняется", - подтвердил РИА Новости источник в силовых структурах.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссияЛуганск
 
 
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