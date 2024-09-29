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Правительство одобрило проект федерального бюджета на предстоящие три года - РИА Новости, 29.09.2024
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11:09 29.09.2024 (обновлено: 13:25 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/proekt-1975325359.html
Правительство одобрило проект федерального бюджета на предстоящие три года
Правительство одобрило проект федерального бюджета на предстоящие три года - РИА Новости, 29.09.2024
Правительство одобрило проект федерального бюджета на предстоящие три года
Кабинет министров одобрил проект федерального бюджета на предстоящие три года, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:09
2024-09-29T13:25
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экономика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кабинет министров одобрил проект федерального бюджета на предстоящие три года, сообщается на сайте правительства."Одобрить проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в опубликованном документе.Кроме того, правительство приняло решение одобрить прогноз социально-экономического развития страны на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.Также кабинет министров одобрил проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на следующие три года и проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования" на этот же период.
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госдума рф, экономика, россия
Госдума РФ, Экономика, Россия

Правительство одобрило проект федерального бюджета на предстоящие три года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кабинет министров одобрил проект федерального бюджета на предстоящие три года, сообщается на сайте правительства.
"Одобрить проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в опубликованном документе.
Кроме того, правительство приняло решение одобрить прогноз социально-экономического развития страны на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Также кабинет министров одобрил проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на следующие три года и проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования" на этот же период.
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