В Тирасполе обвинили Молдавию в подготовке нападения на Приднестровье
Сафонов: милитаризация Молдавии проводится для подготовки нападения на ПМР
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Милитаризация Молдавии проводится для подготовки нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Поставки оружия в Молдову – это подготовка к нападению войск Молдовы, которые западникам попросту безразличны с точки зрения их возможных потерь, на Приднестровье. Они хотят полностью изменить баланс сил и средств, который худо-бедно существовал на Днестре с 1992 года. Что есть в ПМР? Это запасы пусть и несколько устаревшего советского оружия, но в большом количестве, хранящегося в селе Колбасна, на складах. Вот именно эти запасы западники с румынами хотят перекрыть нынешними поставками", - сказал Сафонов.
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Депутат ПМР также отметил, что всё военное имущество, которое находится на складах в приднестровском селе Колбасна, принадлежит России. При этом он обратил внимание на то, что население Молдавии выступает против войны, а в ходе различных социологических опросов большинство граждан выступают против членства их страны в военном блоке НАТО.
"Это побуждает кишинёвских "ястребов" с ещё большим рвением работать над тем, чтобы всё-таки затолкать всю бывшую Советскую Молдавию в НАТО. А один из способов такого заталкивания – это провокация военного конфликта на Днестре и призыв североатлантических представителей или отдельно румынских войск "помочь конституционным властям" Молдовы в оккупации Приднестровья", - отметил Сафонов.
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Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой - президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.