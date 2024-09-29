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В Тирасполе обвинили Молдавию в подготовке нападения на Приднестровье - РИА Новости, 29.09.2024
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13:08 29.09.2024 (обновлено: 13:09 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pridnestrove-1975337262.html
В Тирасполе обвинили Молдавию в подготовке нападения на Приднестровье
В Тирасполе обвинили Молдавию в подготовке нападения на Приднестровье - РИА Новости, 29.09.2024
В Тирасполе обвинили Молдавию в подготовке нападения на Приднестровье
Милитаризация Молдавии проводится для подготовки нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:08
2024-09-29T13:09
молдавия
румыния
майя санду
нато
в мире
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Милитаризация Молдавии проводится для подготовки нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. "Поставки оружия в Молдову – это подготовка к нападению войск Молдовы, которые западникам попросту безразличны с точки зрения их возможных потерь, на Приднестровье. Они хотят полностью изменить баланс сил и средств, который худо-бедно существовал на Днестре с 1992 года. Что есть в ПМР? Это запасы пусть и несколько устаревшего советского оружия, но в большом количестве, хранящегося в селе Колбасна, на складах. Вот именно эти запасы западники с румынами хотят перекрыть нынешними поставками", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также отметил, что всё военное имущество, которое находится на складах в приднестровском селе Колбасна, принадлежит России. При этом он обратил внимание на то, что население Молдавии выступает против войны, а в ходе различных социологических опросов большинство граждан выступают против членства их страны в военном блоке НАТО. "Это побуждает кишинёвских "ястребов" с ещё большим рвением работать над тем, чтобы всё-таки затолкать всю бывшую Советскую Молдавию в НАТО. А один из способов такого заталкивания – это провокация военного конфликта на Днестре и призыв североатлантических представителей или отдельно румынских войск "помочь конституционным властям" Молдовы в оккупации Приднестровья", - отметил Сафонов. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой - президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, один из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240915/pmr-1972856828.html
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молдавия
румыния
приднестровская молдавская республика
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молдавия, румыния, майя санду, нато, в мире, приднестровская молдавская республика
Молдавия, Румыния, Майя Санду, НАТО, В мире, Приднестровская Молдавская Республика
В Тирасполе обвинили Молдавию в подготовке нападения на Приднестровье

Сафонов: милитаризация Молдавии проводится для подготовки нападения на ПМР

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Милитаризация Молдавии проводится для подготовки нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Поставки оружия в Молдову – это подготовка к нападению войск Молдовы, которые западникам попросту безразличны с точки зрения их возможных потерь, на Приднестровье. Они хотят полностью изменить баланс сил и средств, который худо-бедно существовал на Днестре с 1992 года. Что есть в ПМР? Это запасы пусть и несколько устаревшего советского оружия, но в большом количестве, хранящегося в селе Колбасна, на складах. Вот именно эти запасы западники с румынами хотят перекрыть нынешними поставками", - сказал Сафонов.
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Депутат ПМР также отметил, что всё военное имущество, которое находится на складах в приднестровском селе Колбасна, принадлежит России. При этом он обратил внимание на то, что население Молдавии выступает против войны, а в ходе различных социологических опросов большинство граждан выступают против членства их страны в военном блоке НАТО.
"Это побуждает кишинёвских "ястребов" с ещё большим рвением работать над тем, чтобы всё-таки затолкать всю бывшую Советскую Молдавию в НАТО. А один из способов такого заталкивания – это провокация военного конфликта на Днестре и призыв североатлантических представителей или отдельно румынских войск "помочь конституционным властям" Молдовы в оккупации Приднестровья", - отметил Сафонов.
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Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой - президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, один из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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