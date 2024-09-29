День машиностроителя в России
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабочие в сборочном цехе на заводе "Уральские локомотивы" в городе Верхняя Пышма
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День машиностроителя отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье сентября на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Учрежден профессиональный праздник указом президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года № 139-VII "Об установлении ежегодного праздника "Дня машиностроителя". В 2024 году он отмечается 29 сентября.
Машиностроение – одна из ключевых, системообразующих и стратегически важных отраслей национальной экономики, тесно взаимосвязанная с ведущими отраслями экономики и обеспечивающая их устойчивое функционирование и наполнение потребительского рынка, являющаяся основой развития технологического ядра промышленности.
От уровня развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и т.д.), производительность труда в других отраслях хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного производства и обороноспособность государства.
Машиностроение является сложной и дифференцированной отраслью промышленности. Машиностроительный комплекс РФ объединяет 12 крупных комплексных отраслей, образованных сотнями высоко дифференцированных подотраслей. К комплексным отраслям машиностроения относятся: тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; электрическая промышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; приборостроение; автомобильная промышленность; транспортное и сельскохозяйственное машиностроение; строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; авиационная промышленность; судостроительная промышленность; промышленность средств связи.
Помимо общеэкономических функций, связанных с удовлетворением текущего и перспективного спроса на товары и услуги, а также функций, связанных с обеспечением оборонных потребностей государства, машиностроение выполняет специфическую функцию – инновационную, отражая достижения технологического прогресса.
Современное машиностроение – это отрасль высоких технологий, где ведется работа по инновационному развитию, решаются масштабные задачи, связанные с внедрением инструментов цифровой трансформации, совершенствованием машин и оборудования, использованием гибких технологий, модернизацией материально-технической базы.
Начало специальной военной операцией РФ на Украине и последовавшие за ее началом беспрецедентные санкции против России спровоцировали уход множества крупных западных производителей, в том числе и в области машиностроения, с рынка страны и разрыв устоявшихся логистических цепочек.
В современных условиях внешнего экономического давления взят курс на обеспечение технологической независимости машиностроительной отрасли.
Согласно обзору Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, отрасль машиностроения, которая играет стратегическую роль в укреплении технологического суверенитета страны, получила в последние годы мощный импульс к развитию.
По данным Центра экономических исследований "РИА Рейтинг", рост машиностроительного производства в 2023 году был значительно выше, чем в других отраслях обрабатывающей промышленности, и составил более 20% – это один из самых высоких показателей за долголетний период. Высокий результат обусловлен фактором низкой базы, ростом инвестиционного спроса, возникшей необходимостью возмещать прекратившийся импорт западной техники и увеличением поставок в армию.
В первом полугодии 2024 года, машиностроительное производство выросло более чем на 20%, что стало одним из самых высоких показателей среди отраслей российской промышленности. Максимальный темп роста (35%) получен в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий за счет фактора импортозамещения и повышенного спроса на эту продукцию со стороны Минобороны.
Согласно данным ВШЭ, более 40% предприятий по производству машин и оборудования вступили в 2024 год с обновленными стратегиями производства и инвестиций, импортозамещения, цифровой и технологической активности. Руководители предприятий достаточно позитивно оценивают уровень технологического суверенитета.
В обзоре ВШЭ отмечается, что предприятия по производству машин и оборудования оказались одними из наиболее рискоустойчивых и адаптивных к глобальным вызовам, транслируя не только успешную маневренность в скорректированных регуляторами стратегиях, но и сопротивляемость к негативным импульсам внешней конъюнктуры.
Согласно данным ВШЭ, с 2022 по 2024 год доля предприятий, для которых неопределенность деловой среды была основным лимитирующим фактором, снизилась с 65 до 41%. Более 60% предприятий нарастили инвестиции в производство; 33% – в цифровые технологии; 18% – в экологизацию; 35% – в продукцию, выпускаемую в рамках импортозамещения.
С января 2021 года по февраль 2024 года, средняя численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, возросла на 28,5 тысячи человек, достигнув максимума за последние три года.
Важность труда машиностроителей по достоинству оценивается государством. В списке почетных званий РФ есть звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", которое присваивается высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам организаций машиностроения, в том числе научно-исследовательских, технологических и проектно-конструкторских организаций, за личные заслуги.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников