https://ria.ru/20240929/prazdnik-1975020641.html

День машиностроителя в России

День машиностроителя в России - РИА Новости, 29.09.2024

День машиностроителя в России

День машиностроителя отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье сентября на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T01:41

2024-09-29T01:41

2024-09-29T01:42

справки

россия

ссср

день машиностроителя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975022132_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_8a8b267239758feae509761d81235b37.jpg

День машиностроителя отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье сентября на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Учрежден профессиональный праздник указом президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года № 139-VII "Об установлении ежегодного праздника "Дня машиностроителя". В 2024 году он отмечается 29 сентября.Машиностроение – одна из ключевых, системообразующих и стратегически важных отраслей национальной экономики, тесно взаимосвязанная с ведущими отраслями экономики и обеспечивающая их устойчивое функционирование и наполнение потребительского рынка, являющаяся основой развития технологического ядра промышленности.От уровня развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и т.д.), производительность труда в других отраслях хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного производства и обороноспособность государства.Машиностроение является сложной и дифференцированной отраслью промышленности. Машиностроительный комплекс РФ объединяет 12 крупных комплексных отраслей, образованных сотнями высоко дифференцированных подотраслей. К комплексным отраслям машиностроения относятся: тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; электрическая промышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; приборостроение; автомобильная промышленность; транспортное и сельскохозяйственное машиностроение; строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; авиационная промышленность; судостроительная промышленность; промышленность средств связи. Помимо общеэкономических функций, связанных с удовлетворением текущего и перспективного спроса на товары и услуги, а также функций, связанных с обеспечением оборонных потребностей государства, машиностроение выполняет специфическую функцию – инновационную, отражая достижения технологического прогресса. Современное машиностроение – это отрасль высоких технологий, где ведется работа по инновационному развитию, решаются масштабные задачи, связанные с внедрением инструментов цифровой трансформации, совершенствованием машин и оборудования, использованием гибких технологий, модернизацией материально-технической базы. Начало специальной военной операцией РФ на Украине и последовавшие за ее началом беспрецедентные санкции против России спровоцировали уход множества крупных западных производителей, в том числе и в области машиностроения, с рынка страны и разрыв устоявшихся логистических цепочек. В современных условиях внешнего экономического давления взят курс на обеспечение технологической независимости машиностроительной отрасли. Согласно обзору Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, отрасль машиностроения, которая играет стратегическую роль в укреплении технологического суверенитета страны, получила в последние годы мощный импульс к развитию. По данным Центра экономических исследований "РИА Рейтинг", рост машиностроительного производства в 2023 году был значительно выше, чем в других отраслях обрабатывающей промышленности, и составил более 20% – это один из самых высоких показателей за долголетний период. Высокий результат обусловлен фактором низкой базы, ростом инвестиционного спроса, возникшей необходимостью возмещать прекратившийся импорт западной техники и увеличением поставок в армию.В первом полугодии 2024 года, машиностроительное производство выросло более чем на 20%, что стало одним из самых высоких показателей среди отраслей российской промышленности. Максимальный темп роста (35%) получен в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий за счет фактора импортозамещения и повышенного спроса на эту продукцию со стороны Минобороны.Согласно данным ВШЭ, более 40% предприятий по производству машин и оборудования вступили в 2024 год с обновленными стратегиями производства и инвестиций, импортозамещения, цифровой и технологической активности. Руководители предприятий достаточно позитивно оценивают уровень технологического суверенитета.В обзоре ВШЭ отмечается, что предприятия по производству машин и оборудования оказались одними из наиболее рискоустойчивых и адаптивных к глобальным вызовам, транслируя не только успешную маневренность в скорректированных регуляторами стратегиях, но и сопротивляемость к негативным импульсам внешней конъюнктуры.Согласно данным ВШЭ, с 2022 по 2024 год доля предприятий, для которых неопределенность деловой среды была основным лимитирующим фактором, снизилась с 65 до 41%. Более 60% предприятий нарастили инвестиции в производство; 33% – в цифровые технологии; 18% – в экологизацию; 35% – в продукцию, выпускаемую в рамках импортозамещения.С января 2021 года по февраль 2024 года, средняя численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, возросла на 28,5 тысячи человек, достигнув максимума за последние три года.Важность труда машиностроителей по достоинству оценивается государством. В списке почетных званий РФ есть звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", которое присваивается высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам организаций машиностроения, в том числе научно-исследовательских, технологических и проектно-конструкторских организаций, за личные заслуги. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ссср, день машиностроителя