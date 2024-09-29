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Очевидец рассказал, как российские военные помогали жителям Новогродовки - РИА Новости, 29.09.2024
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03:28 29.09.2024 (обновлено: 03:35 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pomosch-1975302209.html
Очевидец рассказал, как российские военные помогали жителям Новогродовки
Очевидец рассказал, как российские военные помогали жителям Новогродовки - РИА Новости, 29.09.2024
Очевидец рассказал, как российские военные помогали жителям Новогродовки
Российские военнослужащие штурмовых отрядов, освобождавшие от военных ВСУ населенный пункт Новогродовка в ДНР, показали себя как профессионалы, были строгими,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T03:28
2024-09-29T03:35
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие штурмовых отрядов, освобождавшие от военных ВСУ населенный пункт Новогродовка в ДНР, показали себя как профессионалы, были строгими, но добродушными, помогали с эвакуацией местных мирных жителей, рассказал РИА Новости один из эвакуированных жителей Новогродовки, представившийся Игорем. В Минобороны 8 сентября сообщали, что город Новогродовка в Покровском районе ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". "Поднялись строгие ребята, все у них было как надо, по регламенту. Зашли… посмотрели квартиру", - сказал мужчина. Он особо отметил добродушное отношение российских военных к мирным жителям при освобождении этого города. По его словам, военнослужащие РФ всячески помогали мирным, в частности с эвакуацией. "Спасать нас зашли лучшие ребята. Не то что та сторона (боевики ВСУ – ред.), которая стреляла, обзывала, гранаты бросала. А это - зашли лучшие ребята… которым для нас ничего не было жалко", - рассказал Игорь.
https://ria.ru/20240928/kurskaya-1975240497.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Очевидец рассказал, как российские военные помогали жителям Новогродовки

Житель Новогродовки: российские военные были строгими, но добродушными

© РИА НовостиГород Новогродовка в ДНР
Город Новогродовка в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости
Город Новогродовка в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие штурмовых отрядов, освобождавшие от военных ВСУ населенный пункт Новогродовка в ДНР, показали себя как профессионалы, были строгими, но добродушными, помогали с эвакуацией местных мирных жителей, рассказал РИА Новости один из эвакуированных жителей Новогродовки, представившийся Игорем.
В Минобороны 8 сентября сообщали, что город Новогродовка в Покровском районе ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".
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"Поднялись строгие ребята, все у них было как надо, по регламенту. Зашли… посмотрели квартиру", - сказал мужчина.
Он особо отметил добродушное отношение российских военных к мирным жителям при освобождении этого города. По его словам, военнослужащие РФ всячески помогали мирным, в частности с эвакуацией.
"Спасать нас зашли лучшие ребята. Не то что та сторона (боевики ВСУ – ред.), которая стреляла, обзывала, гранаты бросала. А это - зашли лучшие ребята… которым для нас ничего не было жалко", - рассказал Игорь.
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