https://ria.ru/20240929/pomosch-1975302209.html

Очевидец рассказал, как российские военные помогали жителям Новогродовки

Очевидец рассказал, как российские военные помогали жителям Новогродовки - РИА Новости, 29.09.2024

Очевидец рассказал, как российские военные помогали жителям Новогродовки

Российские военнослужащие штурмовых отрядов, освобождавшие от военных ВСУ населенный пункт Новогродовка в ДНР, показали себя как профессионалы, были строгими,... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T03:28

2024-09-29T03:28

2024-09-29T03:35

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие штурмовых отрядов, освобождавшие от военных ВСУ населенный пункт Новогродовка в ДНР, показали себя как профессионалы, были строгими, но добродушными, помогали с эвакуацией местных мирных жителей, рассказал РИА Новости один из эвакуированных жителей Новогродовки, представившийся Игорем. В Минобороны 8 сентября сообщали, что город Новогродовка в Покровском районе ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". "Поднялись строгие ребята, все у них было как надо, по регламенту. Зашли… посмотрели квартиру", - сказал мужчина. Он особо отметил добродушное отношение российских военных к мирным жителям при освобождении этого города. По его словам, военнослужащие РФ всячески помогали мирным, в частности с эвакуацией. "Спасать нас зашли лучшие ребята. Не то что та сторона (боевики ВСУ – ред.), которая стреляла, обзывала, гранаты бросала. А это - зашли лучшие ребята… которым для нас ничего не было жалко", - рассказал Игорь.

https://ria.ru/20240928/kurskaya-1975240497.html

https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины